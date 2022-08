Apple dévoile la date de sortie de la 2e saison d'Acapulco sur Apple TV+

Parmi les créations originales Apple, on retrouve une série qui a connu un joli succès et des félicitations de nombreuses critiques, il s'agit d'Acapulco. Très vite après la publication de son programme, Apple a décidé de signer avec l'équipe de production pour tourner de nouveaux épisodes dans le cadre d'une seconde saison. Aujourd'hui, nous avons plus de précisions sur la suite d'Acapulco !

La saison 2 arrivera le 21 octobre 2022

La série espagnole et anglaise Acapulco va faire son retour sur Apple TV+ pour le plus grand bonheur des abonnés. À travers un communiqué de presse, le géant californien nous apprend que le rythme d'un nouvel épisode par semaine pour Acapulco va reprendre dès le vendredi 21 octobre avec la publication des deux premiers épisodes de la deuxième saison.



Le casting comprendra plusieurs acteurs que vous avez pu voir dans la saison 1, on retrouvera :

Fernando Carsa (en tant que Memo)

Camila Perez (Julia)

Damián Alcázar (Don Pablo)

Chord Overstreet (Tchad)

Vanessa Bauche (Nora)

Regina Reynoso (Sara)

Pour le moment, il n'est pas question d'une bande-annonce, mais Apple ne nous laisse pas sur notre faim pour autant. L'entreprise a communiqué quelques détails à propos des prochains épisodes, voici à voir s'attendre :

La deuxième saison reprend dans la foulée de la première saison, racontant l'histoire de Máximo Gallardo, d'une vingtaine d'années (joué par Enrique Arrizon), dont le rêve se réalise lorsqu'il marque le travail de toute une vie en tant que garçon de cabane dans la station balnéaire la plus chaude d'Acapulco, Las En 1985, Máximo doit faire face à des bouleversements dans la station, à des problèmes inattendus à la maison et à un nouvel intérêt amoureux qui pourrait bien rivaliser avec la fille de ses rêves. Sous la direction de Don Pablo, il fixe les yeux sur la gestion d'un jour de toute l'opération de Las Colinas en devenant le bras droit de Diane. Pendant ce temps, de nos jours, Máximo (Derbez) plus âgé retourne à Acapulco pour faire la paix avec le décès récent de Don Pablo, où il est forcé de faire face à des affaires inachevées que le jeune Máximo a laissé derrière lui.

Acapulco n'est pas une création originale qui sort de l'esprit d'un grand scénariste, en réalité, la série s'inspire du film How to Be A Latin Lover qui a rencontré un grand succès au cinéma américain en 2017. Le film a enregistré pas moins de 133,5 millions de dollars de recette et une popularité phénoménale sur les plateformes de VOD à la demande. Il n'en fallait pas plus pour qu'Apple saisisse l'opportunité et lance une adaptation en série !



La saison 2 d'Acapulco sera composée de 10 épisodes. Si vous n'avez jamais souscrit à Apple TV+, vous pouvez profiter d'une période d'essai de 3 mois pour découvrir Acapulco grâce au partenariat Apple & Samsung qui dure jusqu'au 28 novembre 2022. Pour cela, il faudra avoir une smart TV Samsung !