Apple publie le teaser de la série "Five Days at Memorial"

En septembre 2020, on apprenait qu'Apple avait commandé une nouvelle série limitée racontant l'histoire des soignants et des patients piégés dans un hôpital après la catastrophe naturelle de l'ouragan Katrina. Après l'annonce de sa sortie prévue pour cet été, Five Days at Memorial se montre enfin en images avec un premier teaser vidéo.

Première vidéo pour Five Days at Memorial

Apple TV+ a publié hier soir le teaser de Five Days at Memorial. La série est dotée d'un casting de qualité, avec Vera Farmiga (Bates Motel) en tête. À ses côtés, Cherry Jones (The Village), Cornelius Smith, Jr. (Scandal), Julie Ann Emery (Better Caul Saul), Robert Pine (Lakeview Terrace) et Adepero Oduye (Pariah) complètent le casting principal.

© Apple

Five Days at Memorial est basée sur des événements réels. Voici comment Apple TV+ décrit la série à venir :

Basé sur des événements réels de l'ouragan Katrina, Five Days at Memorial raconte l'histoire des soignants épuisés d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans qui ont été forcés de prendre des décisions déchirantes au milieu des conséquences de la tempête.

Voici la vidéo de Five Days at Memorial :

Cette première bande-annonce est assez courte, on peut simplement sentir l'ambiance générale. La première de Five Days at Memorial sur Apple TV+ n'est prévue que le vendredi 12 août 2022. D'ici là, Apple aura probablement publié un trailer plus long et plus intéressant.