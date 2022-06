Apple TV+ diffusera les séries "Five Days at Memorial" et "Bad Sisters" en août

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

La série limitée "Five Days at Memorial" et la comédie noire "Bad Sisters" feront leurs débuts mondiaux en août sur Apple TV+.



Créée par les producteurs exécutifs John Ridley et Carlton Cuse, avec Vera Farmiga, "Five Days at Memorial" sera diffusée dans le monde entier le vendredi 12 août. De son côté, "Bad Sisters", la dernière comédie de la créatrice et star primée Sharon Horgan, sortira le 19 août.

Sortie prévue cet été pour Five Days at Memorial

Par un communiqué de presse, Apple TV+ a annoncé aujourd'hui les dates de lancement de "Five Days at Memorial", une nouvelle série limitée de John Ridley, lauréat d'un Academy Award, et de Carlton Cuse, lauréat d'un Emmy Award, et de "Bad Sisters", la comédie noire pleine d'esprit et d'émotion sur un meurtre mystérieux de Sharon Horgan, star et créatrice nominée aux Emmy Awards et récompensée aux BAFTA Awards.

La série limitée de huit épisodes "Five Days at Memorial" fera ses débuts dans le monde entier le vendredi 12 août avec les trois premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire chaque vendredi jusqu'au 16 septembre.

Basée sur des événements réels et adaptée du livre de la journaliste Sheri Fink, lauréate du prix Pulitzer, "Five Days at Memorial" relate l'impact de l'ouragan Katrina et de ses conséquences sur un hôpital local américain. Lorsque la crue des eaux, les coupures de courant et la chaleur sont montées en flèche, les soignants épuisés d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans ont dû prendre des décisions qui les suivront pendant des années.



La série est réalisée par Cuse, Ridley et Wendey Stanzler ("Clarice", "Rebel"), et met en vedette Vera Farmiga ("Up in the Air", "The Conjuring"), Robert Pine ("CHiPs"), Cherry Jones ("Transparent", "Succession"), Julie Ann Emery ("Better Call Saul", "Preacher"), Cornelius Smith Jr. ("Scandal", "Self Made : Inspired by the Life of Madam C.J. Walker"), Adepero Oduye ("The Falcon and the Winter Soldier", "Pariah"), Molly Hager ("Happyish", "It's Kind of a Funny Story"), Michael Gaston ("Blindspot", "The Leftovers") et W. Earl Brown ("Deadwood", "Preacher").



"Five Days at Memorial" est produit par ABC Signature, qui fait partie de Disney Television Studios.

Bad Sisters la semaine suivante

Également disponible sur Apple TV+ en août, "Bad Sisters" mélange de comédie noire et de thriller se déroulant sur la côte irlandaise.

"Bad Sisters" fera ses débuts mondiaux le vendredi 19 août avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 14 octobre.

La nouvelle série de 10 épisodes suit la vie des sœurs Garvey, qui sont liées par la mort prématurée de leurs parents et la promesse de toujours se protéger mutuellement.



Outre Horgan, "Bad Sisters" met en vedette Anne-Marie Duff ("Suffragette", "The Salisbury Poisonings"), Eva Birthistle ("Brooklyn", "The Last Kingdom"), Sarah Greene ("Frank of Ireland", "Dublin Murders") et Eve Hewson ("Behind her Eyes", "The Luminaries") dans le rôle des sœurs Garvey. La distribution comprend également Claes Bang ("Dracula", "The Northman"), Brian Gleeson ("Frank of Ireland", "Peaky Blinders"), Daryl McCormack ("Bonne chance à toi, Leo Grande", "Peaky Blinders"), Assaad Bouab ("Call My Agent", "The Pursuit of Love") et le nouveau venu Saise Quinn ("Monster").



"Bad Sisters" est produite et écrite par Horgan avec Brett Baer et Dave Finkel ("New Girl", "United States of Tara"), qui l'ont adaptée de la version belge de la série "Clan", créée par Malin-Sarah Gozin ("Tabula Rasa", "Professor T"). "Bad Sisters" est produite par Merman Television et ABC Signature.