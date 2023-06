Apple TV+ : la série "Lessons in Chemistry" a une date de sortie

Pas de temps de se reposer, les créations originales Apple continuent de débarquer tous les mois sur Apple TV+. Le service vient d'annoncer que sa prochaine série dramatique limitée "Lessons in Chemistry", dont la vedette et la productrice exécutive est la lauréate d'un Oscar Brie Larson ("Captain Marvel", "Room"), fera ses débuts très attendus avec les deux premiers épisodes le vendredi 13 octobre 2023.

Rendez-vous cet automne

"Lessons in Chemistry" est une série télévisée basée sur le premier roman à succès éponyme de Bonnie Garmus, qui est également rédactrice scientifique et rédactrice publicitaire. L'histoire se déroule au début des années 1950 et suit Elizabeth Zott, jouée par Larson, dont le rêve de devenir scientifique est mis de côté dans une société patriarcale. Lorsque Elizabeth est licenciée de son laboratoire, elle accepte un poste d'animatrice dans une émission de cuisine télévisée et se donne pour mission d'enseigner bien plus que des recettes à une nation de femmes au foyer négligées, et aux hommes qui les écoutent soudainement.

Après les deux premiers épisodes le 13 octobre, le reste sera diffusé chaque vendredi jusqu'au 24 novembre 2023.



Aux côtés de Brie Larson on retrouvera Lewis Pullman ("Top Gun : Maverick", "Outer Range"), Aja Naomi King ("How to Get Away with Murder", "The Birth of a Nation"), Stephanie Koenig ("The Flight Attendant", "The Offer"), Kevin Sussman (The Big Bang Theory", "The Dropout"), Patrick Walker ("Gaslit", "The Last Days of Ptolemy Grey"), et Thomas Mann ("Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty", "Me and Earl and the Dying Girl").



"Lessons in Chemistry" est une série exclusive Apple TV+ produite par Apple Studios. Lee Eisenberg, nommé six fois aux Emmy Awards ("WeCrashed", "Little America"), est le directeur de la série. Susannah Grant, nominée aux Oscars ("Unbelievable", "Erin Brockovich"), est productrice exécutive aux côtés de Larson. Jason Bateman et Michael Costigan ("Ozark", "A Teacher") assurent la production exécutive pour Aggregate Films. Natalie Sandy est productrice exécutive pour Piece of Work Entertainment aux côtés d'Eisenberg. Louise Shore est également productrice exécutive.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.