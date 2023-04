High Desert, la nouvelle série d'Apple avec Patricia Arquette a une date de sortie !

Le 22 septembre 2020, on vous informait qu'Apple avait passé commande pour obtenir les droits exclusifs de la série High Desert, une comédie qui allait mettre en avant l'actrice Patricia Arquette dans une histoire particulièrement difficile et émouvante. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations au sujet de ce projet, celui-ci est arrivé à la fin, ce qui veut dire... que nous avons désormais la date de sortie de la première saison !

À quoi s'attendre et quand ?

Apple TV+ va bientôt publier en exclusivité une nouvelle série intitulée "High Desert". Cette série, créée et écrite par Nancy Fichman, Katie Ford et Jennifer Hoppe, suivra l'histoire de Peggy, une toxicomane qui décide de devenir détective privée après la mort de sa mère bien-aimée. Patricia Arquette, qui incarne le personnage principal, sera également productrice exécutive de la série.



La série est produite par Apple Studios en collaboration avec Red Hour Films, 3 Arts Entertainment et Delirious Media. En plus de Patricia Arquette, le casting comprend aussi Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters et Rupert Friend.

C'est la deuxième collaboration de Patricia Arquette avec Apple TV+, après son rôle dans la série Severance qui a été un énorme succès et applaudi par les critiques. Le lancement de "High Desert" sur Apple TV+ est prévue pour le mercredi 17 mai 2023 avec la mise à disposition des trois premiers épisodes de la saison 1. Chaque mercredi matin, un nouvel épisode sera ajouté à la série (oui, vous avez bien lu, ce ne sera pas le vendredi comme on en a l'habitude avec l'ajout de nouveaux contenus sur Apple TV+).