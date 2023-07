Apple refuse de renouveler la série High Desert, Ben Stiller dit regretter cette décision !

C'était l'une des séries qui avait fait le plus de bruit ces derniers mois lors de son arrivée sur Apple TV+, malheureusement, la série High Desert n'a pas été renouvelée par Apple après un accueil glacial de la part des abonnés. Le service de streaming a fait le choix de ne pas renouveler la série, ce qui a profondément déçu Ben Stiller et Patricia Arquette, les deux génies derrière ce nouveau contenu.

Qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que de commencer une série puis de se rendre compte en cours de visionnage ou une fois la première saison terminée que celle-ci n'aura... jamais de suite !

C'est la douloureuse expérience que vivent aujourd'hui les abonnés Apple TV+ qui ont regardé la série High Desert, un programme qui est apparu dans le catalogue le 17 mai 2023, mais qui a déjà permis à Apple d'en conclure que ce contenu ne mérite pas un investissement financier supplémentaire pour une deuxième saison.



Cette mauvaise nouvelle a été annoncée sur Twitter ce week-end, Ben Stiller a ouvertement déclaré dans un tweet que le projet avait été abandonné sur une décision d'Apple. Le talentueux acteur et producteur admet regretter fortement ce choix, mais le comprend quand même vu que la série n'a pas réussi à atteindre ses objectifs.

Ben Stiller a remercié l'équipe de la série ainsi que tous les fans :

Comme vous pouvez le constater, Ben Stiller espère toujours qu'Apple revienne sur sa décision et renouvelle la série pour une seconde saison. Bien sûr, rien n'est définitif, si la série venait à augmenter en popularité dans les semaines à venir, Apple pourrait changer d'avis. C'est une situation assez rare qui n'a jamais été vu chez Apple, mais qui a déjà été aperçu sur des services de streaming concurrents. En réalité, tout est entre les mains des abonnés, c'est par les visionnages qu'ils décident si une série doit être renouvelée ou pas.



Globalement, les annulations de séries ne sont pas fréquentes chez Apple, le géant californien accepte même de renouveler une série si celle-ci est proche d'atteindre ses objectifs, toutefois, quand un contenu n'attire vraiment pas les abonnés, Apple se positionne comme ses concurrents et redirige l'investissement financier vers d'autres séries.



Si vous ne l'avez pas encore vu, la série High Desert raconte l'histoire d'une toxicomane qui décide de devenir détective privée après la mort de sa mère bien-aimée. Elle va devoir se construire une toute nouvelle vie pour paraître crédible auprès des clients et de ses proches qui doutent de sa capacité à s'engager dans une telle carrière.



La première saison est composée de 8 épisodes avec au casting Patricia Arquette (True Romance), Brad Garrett (Everybody Loves Raymond), Weruche Opia (Bad Education) ou encore Bernadette Peters (The Good Fight).

Yes. We are all disappointed. Our entire #HighDesert cast was amazing and to all our fans, thank you for embracing this show.



I LOVE Patricia Arquette, who gave an awards worthy performance.



While we wish @AppleTV had stuck with it, we’re grateful they made it and it is on… https://t.co/hLuMFwze0u