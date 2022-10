La saison 2 de la série Little America arrive en décembre

Encore une bonne nouvelle pour les abonnés, nous avons eu la date de diffusion pour la deuxième saison de Little America !



Dans un tweet, Apple TV+ a annoncé que la saison 2 de la série découverte en 2020 sera lancée sur le service de streaming le vendredi 9 décembre.

La saison 2 arrive sur Apple TV+

La série d'anthologie #LittleAmerica, acclamée par la critique, revient le 9 décembre sur Apple TV+.

La deuxième saison de cette série se prépare depuis des années. À l'origine, Apple avait annoncé qu'elle avait renouvelé Little America pour une deuxième saison en décembre 2019. C'était avant la pandémie. Finalement, la saison 2 a été tournée en 2022.



Si vous n'avez pas vu la bande-annonce officielle de la série, vous pouvez la découvrir sur YouTube ci-dessous :

Quelle histoire pour la deuxième saison ?

Les détails de la deuxième saison de la série sont encore maigres, mais le format devrait rester le même. La première saison s'est concentrée sur un certain nombre "d'histoires vraies et inspirantes d'immigrants". Inspirée par les histoires vraies présentées dans Epic Magazine, "Little America" va au-delà des gros titres pour donner vie aux histoires drôles, romantiques, sincères et surprenantes des immigrants en Amérique.

La série de Lee Eisenberg, nominé aux Emmy Awards, Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, nominé aux Academy Awards, et Alan Yang et Epic Magazine, met en lumière des histoires vraies et inspirantes de personnes qui quittent leur pays.

La première saison de huit épisodes a été lancée le vendredi 17 janvier 2020, exclusivement sur Apple TV+.



La deuxième saison de "Little America" sera diffusée sur Apple TV+ le vendredi 9 décembre, le même jour que "Emancipation" de Will Smith. Si vous souhaitez profiter de la série dans la meilleure qualité possible, vous pourrez le faire sur téléviseurs 4K, iPhone, iPad, Mac et Apple TV.