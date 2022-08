Apple annonce la série "Lessons in Chemistry" avec Brie Larson

Apple TV+ présente pour la première fois "Lessons in Chemistry", une nouvelle série dramatique dont la vedette est Brie Larson, lauréate d'un Oscar, qui en assure la production exécutive.

Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Patrick Walker, Thomas Mann, Kevin Sussman et Beau Bridges complètent le casting de la nouvelle série d'Apple Studios, dont le tournage principal est en cours à Los Angeles.

Une série cinq étoiles

Apple TV+ a dévoilé une nouvelle série à venir, "Lessons in Chemistry", avec Brie Larson ("Captain Marvel", "Room"). Basée sur le premier roman à succès de l'auteur, rédactrice scientifique et rédactrice publicitaire Bonnie Garmus, "Lessons in Chemistry" fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ en 2023.



Aux côtés de Larson et pour compléter le casting de cette série dramatique très attendue, on trouve :

Lewis Pullman ("Top Gun : Maverick", "Outer Range") dans le rôle de Calvin.

Aja Naomi King ("How to Get Away with Murder", "Sylvie's Love", "The Upside", "The Birth of a Nation") dans le rôle de Harriet Slone.

Stephanie Koenig ("The Flight Attendant", "The Offer") : Fran Frask

Patrick Walker ("Gaslit", "The Last Days of Ptolemy Grey") : Wakely

Thomas Mann ("Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty", "Me and Earl and the Dying Girl") : Boryweitz

Kevin Sussman ("The Big Bang Theory", "The Dropout", "Better Call Saul") : Walter

Beau Bridges, lauréat de plusieurs Emmy et Golden Globe Awards ("Acting : The First Six Lessons", "Homeland", "Goliath", "Bloodline", "Masters of Sex", "The Fabulous Baker Boys") dans le rôle de Wilson.

© Apple TV+

Se déroulant au début des années 1950, "Lessons in Chemistry" suit Elizabeth Zott (jouée par Brie Larson), dont le rêve d'être une scientifique est mis en attente dans une société qui considère que les femmes appartiennent à la sphère domestique, et non à la sphère professionnelle. Lorsqu'Elizabeth se retrouve enceinte, seule et renvoyée de son laboratoire, elle fait preuve d'ingéniosité. Elle accepte un poste de présentatrice d'une émission de cuisine à la télévision et entreprend d'enseigner à une nation de femmes au foyer négligées - et aux hommes qui l'écoutent soudainement - bien plus que des recettes... tout en rêvant d'un retour à son véritable amour : la science.



Produit par Apple Studios, "Lessons in Chemistry" est produit par Aggregate Films. Lee Eisenberg, nominé à six reprises aux Emmy Awards ("WeCrashed", "Little America"), en est le showrunner. La série est produite par Brie Larson, lauréate d'un Oscar, et Elijah Allan-Blitz, co-producteur exécutif de leur société The Great Unknown Productions ; Jason Bateman, lauréat d'un Emmy Award, et Michael Costigan ("Ozark", "A Teacher") sont producteurs exécutifs pour Aggregate Films ; et Susannah Grant, lauréate d'un Academy Award ("Unbelievable", "Erin Brockovich"). Natalie Sandy est productrice exécutive pour Piece of Work Entertainment aux côtés d'Eisenberg. Louise Shore est également productrice exécutive et Bonnie Garmus est co-productrice exécutive.



La série sera diffusée sur la plateforme qui accueillera également que le nouveau thriller psychologique "Surface" avec Gugu Mbatha-Raw, "Mrs. American Pie", une nouvelle série Apple Original du créateur Abe Sylvia avec Kristen Wiig ; "High Desert", une nouvelle comédie avec Patricia Arquette et réalisée par Ben Stiller ; "City on Fire", inspirée du célèbre roman du même nom, écrite et produite par Josh Schwartz et Stephanie Savage ; "The Changeling", une nouvelle série dramatique dont LaKeith Stanfield est la vedette et le producteur exécutif ; le film très attendu de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, "Killers of the Flower Moon", et plus encore.