Apple TV+ annonce le documentaire "Girls State"

Si vous êtes abonné à Apple TV+, vous avez peut-être eu l'occasion de voir le documentaire "Boys State", un contenu qui propose une immersion à des centaines d'adolescents américains qui doivent construire leur propre gouvernement à partir de zéro. Apple Original Films a eu l'idée de réaliser la même expérience avec 500 adolescentes.

Dans un communiqué de presse, Apple annonce que son studio Apple Original Films va prochainement sortir un nouveau documentaire réalisé et produit par les cinéastes primés Jesse Moss et Amanda McBaine. Baptisé "Girls State", ce programme inédit et exclusif aura pour objectif de rassembler 500 adolescentes qui devront construire un gouvernement, créer des lois... en seulement une semaine.



Voici comment Apple présente le programme :

Le documentaire suit 500 adolescentes de tout le Missouri qui se rassemblent pour une immersion d'une semaine dans un laboratoire élaboré de démocratie, où elles construisent un gouvernement à partir de zéro, font campagne pour un poste et forment une Cour suprême pour peser les questions les plus conflictuelles de la journée. Dans "Girls State", le pays est maintenant plus profondément dans la crise démocratique, avec le discours civil et la politique électorale de plus en plus fragiles sous une polarisation politique de plus en plus extrême. Alors que les questions de race et d'égalité des sexes dans une démocratie représentative atteignent un pic de fièvre, ces jeunes femmes sont confrontées aux chemins compliqués que les femmes doivent emprunter pour construire un pouvoir politique. Suivant une perspective nettement féminine et remplie d'insécurité des adolescents, d'humour mordant et d'un désir de véritable amitié, les jeunes leaders de "Girls State" gagnent les cœurs et les esprits - pas seulement les élections.