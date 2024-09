Apple TV+ présente la bande-annonce du documentaire "Steve! (martin)"

Après l'annonce de l'adaptation du roman cyberpunk "Neuromancer" de William Gibson en série, il y a moins d'une semaine, Apple surenchérit aujourd'hui avec l'annonce d'un autre contenu original. Cette fois, nous avons nettement plus d'informations et même une bande-annonce. Apple va bientôt publier dans le catalogue de son service de streaming un documentaire en 2 parties sur Steve Martin, un acteur américain incontournable que vous avez pu voir dernièrement dans la série Disney+ "Only Murders in the Building".

Un documentaire qui retracera l'incroyable carrière de Steve Martin

Apple TV+ va bientôt lancer un documentaire passionnant sur l'acteur Steve Martin, intitulé "STEVE! (martin) un documentaire en 2 pièces". Annoncé par Apple Original Films, ce documentaire unique en son genre promet de plonger les abonnés au cœur de la vie et de la carrière de l'un des plus grands noms du divertissement américain.



Réalisé par Morgan Neville, un cinéaste reconnu et lauréat d'un Oscar, le film se divise en deux parties. La première partie reviendra sur les débuts et les défis de Steve Martin, ainsi que son influence révolutionnaire sur le stand-up. La seconde se concentrera sur sa vie actuelle, explorant son bonheur et sa transformation personnelle et artistique.

Avec des témoignages de stars comme Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Selena Gomez et bien d'autres, ainsi que des séquences inédites de la vie de Martin, le documentaire promet une exploration profonde et nuancée de sa personnalité, ses réussites et ses défis. Produit par A24 et Tremolo Productions, et enrichi par l'expertise de Neville, connu pour ses documentaires à succès tels que 20 Feet from Stardom et Won't You Be My Neighbor ?, "Steve! (martin)" est une œuvre à ne pas manquer.



Steve Martin brille actuellement dans la série Only Murders in the Building, disponible en exclusivité sur Disney+. Dans cette comédie captivante qui mêle humour et mystère, il partage l'écran avec Selena Gomez. Même à 78 ans, Steve Martin continue d'être une figure centrale et influente dans le monde du divertissement américain.



Rendez-vous le 29 mars sur Apple TV+ pour découvrir le documentaire inédit et exclusif sur Steve Martin.