Apple TV+ partage des images et la date de sortie de Constellation (màj : dispo)

En 2023, les abonnés Apple TV+ ont été gâtés avec une tonne de contenus qui ont débarqué dans le catalogue. Qu’on se rassure, l’année 2024 va être tout aussi explosive. Apple vient de dévoiler la sortie de son thriller psychologique « Constellation ». S’il n’y a pas encore de bande-annonce, nous avons la date de disponibilité sur Apple TV+ ainsi que 2 images !



: Apple a partagé un trailer vidéo, cf plus bas !

: la série est disponible avec les trois premiers épisodes.

Constellation débarquera le 21 février 2024

Apple TV+ vient de frapper un grand coup dans l’univers du streaming en annonçant la date de sortie de sa nouvelle série très attendue, “Constellation”. Prévue pour février 2024, cette série est décrite comme un thriller psychologique centré sur le complot, promettant de tenir les spectateurs en haleine.



La série est portée par un casting impressionnant, avec en tête d’affiche Noomi Rapace, célèbre pour ses rôles dans “The Girl with the Dragon Tattoo” et “You Won’t Be Alone”, et Jonathan Banks, connu pour son travail dans “Breaking Bad” et “Better Call Saul” et nominé aux Emmy Awards. Ils sont accompagnés par des acteurs talentueux tels que James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett et Barbara Sukowa.

“Constellation” suit l’histoire de Jo (interprétée par Rapace), qui retourne sur Terre après un désastre spatial. La série promet d’explorer les aspects les plus sombres de la psychologie humaine tout en dévoilant une quête de vérité autour des voyages spatiaux.



Aux commandes de ce projet ambitieux, on retrouve Peter Harness, connu pour son travail sur “Wallander”, “The War of the Worlds” et “Doctor Who”, en tant que créateur et scénariste. La réalisation est confiée à Michelle MacLaren, lauréate d’un Emmy Award et déjà partenaire d’Apple TV+ pour “Shining Girls” et “The Morning Show”.



“Constellation” est d’ores et déjà annoncée comme l’une des séries les plus coûteuses jamais filmées en Europe et la plus grande production télévisée de Finlande, ce qui témoigne de l’ambition et des moyens mis en œuvre par Apple pour cette production.

Avec une telle équipe et un scénario prometteur, “Constellation” se positionne déjà comme un incontournable pour les amateurs de thrillers psychologiques. Reste à voir si la série répondra aux attentes élevées du public et des critiques.



Enfin, voici la bande-annonce :