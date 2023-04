Bientôt un compte d'épargne avec l’Apple Card aux États-Unis

Toujours indisponible en France, l'Apple Card continue son bout de chemin aux États-Unis avec des utilisateurs très fidèles. Pour rappel, l'Apple Card offre des avantages tels que le cashback pour chaque achat effectué avec la carte, une interface utilisateur conviviale dans l'application Wallet, une absence de frais annuels, de frais de transaction à l'étranger... La célèbre carte d'Apple pourrait prochainement évoluer !

Apple Card avec un compte d'épargne ? C'est bientôt possible !

En octobre 2022, Apple révélait ses intentions de se lancer dans l'épargne via son Apple Card, un peu comme un livret A en France, mais avec des intérêts légèrement plus intéressants et un plafond de dépôt plus élevé. Cette nouveauté très attendue aux États-Unis devrait bientôt débarquer si on en croit une récente découverte de @aaronp613 qui a déclaré dans un tweet avoir repéré un nouveau fichier dans le back-end d'Apple faisant la publicité du compte d'épargne Apple Card.



Appelée "Apple Card Savings Account", la firme de Cupertino vous proposera d'ajouter de l'argent de deux façons :

De transférer l'argent généré par le Daily Cash de votre Apple Card

De transférer l'argent venant d'un compte bancaire lié

Apple va proposer (via l'interface Apple Card) un bouton qui permettra d'accéder directement à son compte d'épargne. L'utilisateur verra instantanément les derniers transferts d'argent (entrant comme sortant), un graphique pour suivre la croissance du compte ainsi que la somme globale qui est épargnée.

La gestion sera simple, les utilisateurs auront un bouton pour ajouter des fonds ou en retirer, aucun blocage de l'épargne n'aura lieu, l'utilisateur aura une totale liberté de l'argent qu'il a placé.



Toujours en partenariat avec la banque Goldman Sachs, Apple devrait proposer des intérêts intéressants pour les clients qui font le choix de sortir l'argent de leur banque traditionnelle pour le transférer vers Apple Card Savings Account. Le taux exact n'est pas mentionné, mais celui-ci pourrait être aux environs des 3,75%, il s'agit du rendement annuel chez Goldman Sachs.



Pour le moment, la fonctionnalité Apple Card Savings Account n'a pas de date de lancement, toutefois, on peut s'attendre à une disponibilité au cours de cette année (exclusivement aux US). Apple est actuellement concentré sur Apple Pay Later qui consiste à proposer un paiement en plusieurs fois pour les grosses commandes afin d'alléger les dépenses de ses clients.



Aux États-Unis, le taux d'épargne personnel était d'environ 13,6% en 2019 selon une enquête de la Federal Reserve, les Américains ont moins tendance à épargner que d'autres pays dans le monde. Bien sûr, cette statistique varie en fonction de l'âge, des domaines professionnels et des habitudes de dépenses. Est-ce qu'Apple arrivera à inciter les Américains à épargner davantage avec une jolie intégration dans l'interface Apple Card et un beau graphique pour mettre en avant la croissance de l'argent épargné ? C'est possible !