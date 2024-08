États-Unis : Apple propose les cartes virtuelles avec l'Apple Card

Toujours indisponible en France, l'Apple Card rencontre un joli succès aux États-Unis où des millions d'américains l'utilisent chaque mois. L'un des inconvénients de l'Apple Card est l'impossibilité de payer avec sur certains sites internet qui la refusent catégoriquement au moment de la validation de la commande. Avec iOS 17.4, Apple apporte un remède et propose une solution de contournement avec la création d'un numéro de carte virtuelle.

Une solution pour contourner l'absence de support de l'Apple Card

Apple a décidé de prendre une nouvelle initiative pour élargir les horizons de l'utilisation de l'Apple Card, notamment sur les sites qui refusent jusqu'à présent cette méthode de paiement. Avec le lancement de la version bêta d'iOS 17.4, Apple introduit une fonctionnalité innovante destinée à simplifier les transactions en ligne pour les détenteurs d'Apple Cash, en leur permettant de générer un numéro de carte virtuelle.



Apple Cash, déjà intégrée au compte Apple Card, fonctionne comme une carte de débit prépayée accessible via Apple Pay. Cette récente mise à jour vise principalement à contourner les obstacles rencontrés lorsqu'une Apple Card est refusée sur certains sites de commerce électronique. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, une alerte invite désormais les utilisateurs d'Apple Card à "Configurer le numéro de carte virtuelle", offrant ainsi une couche supplémentaire de sécurité avec un code unique généré pour chaque transaction.

La création de ce numéro virtuel s'intègre harmonieusement à Safari AutoFill, rendant les achats en ligne fluide et sans effort, même en l'absence de prise en charge directe d'Apple Pay. Une fois la carte prépayée Apple Cash configurée, elle s'affiche dans l'application Wallet de l'utilisateur, fournissant des informations essentielles telles que le CVV2 et des options pour obtenir un nouveau numéro, assurant ainsi une expérience d'achat sécurisée et pratique.



Pour le moment, cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour les utilisateurs qui participent à la version bêta d'iOS 17.4 et qui sont détenteurs d'une Apple Card. Cette phase de test bêta est cruciale pour Apple, lui permettant de peaufiner la fonctionnalité avant son déploiement à grande échelle. L'avenir de cette fonctionnalité semble prometteur, avec une disponibilité potentielle qui pourrait s'étendre avec le lancement officiel d'iOS 17.4.



En ce qui concerne la sortie de l'Apple Card et de tous ses services et avantages liés en France, c'est toujours silence radio. On espère que nous aurons prochainement plus d'informations.



