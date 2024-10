Apple TV+ a doublé le nombre d'heures de visionnage en 2023

L'intérêt d'un service de streaming est bien évidemment d'augmenter sa part de marché et donc de générer une tonne de souscriptions chaque mois. Cependant, les services comme Apple TV+ font aussi attention à leurs statistiques de visionnage, leur objectif est que vous passiez le plus de temps à regarder des films, séries, documentaires et émissions. Un utilisateur qui s'intéresse aux contenus est un utilisateur qui crée une affinité et donc qui a moins de chance de bloquer le renouvellement automatique de son abonnement.

La quantité de contenus visualisés en 2023 a doublé sur Apple TV+

En 2023, Apple a publié seulement 50 films et séries originaux, ce qui a représenté une baisse de 10% comparé à l'année dernière où davantage de contenus ont été ajoutés dans le catalogue. Cependant, malgré cette diminution dans la quantité de contenus, on remarque une forte hausse des heures consommées par les abonnés Apple TV+, nous avons largement passé plus de temps à regarder des programmes originaux Apple qu'en 2022.



Le média Deadline a partagé plusieurs statistiques qui sont censées rester en interne chez Apple, voici les belles performances d'Apple TV+ en 2023 :

The Family Plan a eu un démarrage saisissant, le film a rapidement obtenu le prix du film le plus regardé de tous les temps sur Apple TV+.

Lessons in Chemistry est annoncée comme étant la meilleure série limitée depuis la création d'Apple TV+.

The Morning Show est l'une des séries les plus regardées d'Apple TV+ avec une belle hausse de 20% de son audience pour la troisième saison.

De manière globale, le rapport affirme que l'audience totale a augmenté de 42% en 2023, Apple TV+ semble captiver plus facilement l'attention de ses utilisateurs. Le service de streaming a aussi attiré plus d'utilisateurs cette année, en partie grâce aux diverses promotions comme celle avec Sony et sa PlayStation ou encore grâce à son partenariat avec Canal+ pour la France.



Pour 2024, Apple a promis plusieurs programmes qui vont débarquer, certains sont déjà terminés d'être produits et d'autres vont bientôt commencer leur tournage. Parmi les récentes annonces, on retrouve :

La série Your Friends and Neighbors qui sortira au cours de l'année prochaine à une date inconnue

La série Murderbot planifiée aussi pour 2024 (normalement)

La série Criminal Record qui sera diffusée dès le 12 janvier 2024 (du moins les deux premiers épisodes)

La série Palm Royale qui est déjà à un stade très abouti puisque Apple a annoncé la date du 20 mars 2024

La série Constellation qui se présente comme un thriller psychologique passionnant, sortie le 21 février 2024

Le documentaire Girls State qui devrait sortir au cours de 2024 (normalement)

Et peut-être... une petite pépite pour les fans de Taylor Swift, le documentaire "The Eras Tour", Apple est en négociation depuis 2 mois pour obtenir les droits exclusifs, mais Disney et Netflix sont aussi en compétition et sont prêts, eux aussi, à dépenser une somme hallucinante pour ajouter ce documentaire inédit à leur catalogue.