Apple a doublé le nombre d'objets à suivre dans Localiser

La limite d'éléments du service Localiser (Find My en anglais) est passée de 16 à 32 à partir d'iOS 16, comme le confirme un document d'assistance récemment mis à jour. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont collé des AirTags un peu partout, et qui ont des appareils récents comme les AirPods Pro 2. Ces derniers comptent en effet pour 3 éléments.

Une limite encore assez basse

En tant que client Apple, il est plutôt facile d'accumuler des AirTags et des appareils compatibles avec le réseau Localiser, de sorte que la limite précédente de 16 éléments pouvait être atteinte rapidement. Cependant, cette limite a augmenté à partir d'iOS 16, mais Apple n'a rien dit à ce sujet à l'époque.



Selon un document d'assistance partagé par l'utilisateur @nicolas09F9 sur X, la limite de Localiser est passée à 32 à partir d'iOS 16. C'est le double de la limite initiale de 16 éléments et cela inclut les AirTags, les trackers compatibles et les AirPods.

Apple a révélé cette information dans un document d'assistance mis à jour :

Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 éléments dans l'application Find My. Outre AirTag et les accessoires tiers du réseau Find My dans l'onglet Éléments, AirPods Max compte pour un élément, AirPods et AirPods Pro (1re génération) comptent pour deux éléments, et AirPods Pro (2e génération) comptent pour trois éléments.

Ce n'est pas vraiment une surprise pour nous, dans la mesure où nous avons déjà plus de vingt éléments traqués à la rédaction. Mais nous n'avions pas fait le rapprochement avec la version iOS 16.



Pour ceux qui se posent la question, l'application Localiser sur iPhone peut suivre les objets suivants (en plus de l'iPhone, l'iPad, le Mac) :

Les AirTags

Les AirPods

Les portefeuilles MagSafe

Les nouveaux casques Beats

Les accessoires tiers prenant en charge "Find My

Une fois les objets ajoutés à l'application, les utilisateurs peuvent suivre leur emplacement sur une carte dans l'onglet Objets sur l'iPhone, l'iPad et le Mac.



En cas de perte, voilà comment ça se passe :