Nomad lance sa Tracking Card pour suivre son porte-monnaie via Localiser

Nomad a annoncé cette semaine le lancement de la Tracking Card, une carte ultrafine conçue pour être transportée dans un portefeuille afin d'être traçable avec un iPhone. Ultra fine et discrète, elle a bien des atouts pour ceux qui cherchent une solution en cas de vol.

Une carte comme les autres (ou presque)

La Tracking Card a l'épaisseur de deux cartes de crédit (2 mm), et des dimensions similaires, ce qui permet de la glisser dans un portefeuille, un porte-cartes ou un porte-monnaie. ne prend donc pas trop de place dans un portefeuille. Il existe actuellement plusieurs cartes compatibles avec Localiser d'Apple sur le marché, mais c'est la plus fine. Elle est même certifiée IPX7, une protection contre l'eau. À titre d'information, les cartes Eufy SmartTrack, Chipolo CARD Spot et Tile Slim sont toutes un peu plus épaisses.

Esthétiquement, la face avant de la carte en plastique noir est largement dépouillée, à l'exception d'un logo, et l'autre face présente un second logo Nomad subtil avec des lignes gris clair représentant le matériel qui se trouve à l'intérieur de la carte. Son aspect austère, semblable aux cartes d'hôtel, en fait un bon traceur. Un voleur ne soupçonnera pas qu'il s'agit d'un mouchard.



La carte de suivi de Nomad se connecte à l'iPhone via Bluetooth, mais elle est également capable de tirer parti de l'ensemble du réseau Find My/Localiser, en utilisant les appareils Apple à proximité si elle est hors de portée de votre propre iPhone. Comme avec les AirTags, Localiser fournit la position actuelle si elle est avec vous, ou la dernière position connue de la Tracking Card si elle a été localisée avec le réseau de la firme de Cupertino.



Lorsqu'elle se trouve à proximité, la carte de suivi peut émettre un son, ce qui est utile pour localiser votre bien. Malheureusement, il n'y a pas de recherche de précision, comme c'est le cas avec les appareils Apple, ce qui est pourtant bien pratique.



La meilleure caractéristique de l'accessoire de Nomad est peut-être sa batterie. Elle peut être rechargée en plaçant la carte sur un chargeur Qi, et les marques sur la carte indiquent l'alignement. Même un chargeur MagSafe est capable de lui redonner du jus, une petite LED rouge indiquant le processus sur la carte. Le voyant devient vert lorsque la carte est complètement chargée et s'éteint lorsqu'aucun chargeur n'est connecté.



Selon Nomad, une seule charge devrait durer environ cinq mois, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de la recharger souvent. Avec la Chipolo Card Spot ou l'Eufy SmartTrack, l'appareil entier doit être jeté lorsque la batterie intégrée meurt.

Comment utiliser la carte de Nomad

Un bouton caché sur la carte permet de l'ajouter à Localiser. Pour l'ajouter à l'application, il suffit de l'ouvrir, d'appuyer sur le bouton « + », puis de maintenir enfoncé le bouton d'appariement de la carte de suivi. À partir de là, il est possible de lui attribuer un nom et une icône, et il est possible de le suivre aux côtés d'autres objets Localiser et d'autres appareils Apple compatibles.



Vous pouvez configurer la Tracking Card pour qu'elle vous avertisse si elle est oubliée, ce qui signifie qu'elle envoie une alerte lorsque votre iPhone se trouve hors de portée. C'est peut-être la fonction la plus utile et que j'ai utilisé à de maintes reprises pour mes AirPods par exemple.



En outre, Nomad assure pouvoir fournir des mises à jour du micrologiciel en cas de besoin.

Le prix de la carte de Nomad

À 37 €, la carte de suivi de Nomad est environ 10 € plus chère que ses concurrents, mais elle dispose d'un chargement sans fil intégré et d'un design fin. L'excellente Tile Slim est à 35 € sur Amazon, mais sans recharge. Ce sont deux marques de qualité.

