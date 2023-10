Apple TV+ annonce un nouveau polar : "Criminal Record"

Apple TV+ présente pour la première fois "Criminal Record", un nouveau polar très intéressant avec Peter Capaldi, lauréat d'un Academy Award, et Cush Jumbo. Il s'agit d'un programme de qualité à venir sur la plateforme qui compte de plus en plus de contenus premium.

Un bon polar en perspective

Apple TV+ a dévoilé hier soir un aperçu de "Criminal Record", son prochain thriller policier en huit épisodes mettant en scène Peter Capaldi, lauréat d'un Academy Award et d'un BAFTA ("Doctor Who", "The Thick of It"), et Cush Jumbo, nominé pour un Laurence Olivier Award et un Critics Choice Award ("The Good Wife", "The Good Fight", "The Beast Must Die"), dans le rôle de détectives engagés dans une lutte acharnée autour d'une affaire de meurtre très médiatisée. "Criminal Record" fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes le vendredi 12 janvier 2024, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 23 février. Hélas, aucun trailer vidéo à se mettre sous la dent pour le moment.

Créée par Paul Rutman, nommé aux BAFTA Awards ("Vera", "Indian Summers"), "Criminal Record" est une série dramatique pleine de cœur, axée sur les personnages, qui se déroule au cœur du Londres contemporain. Un appel téléphonique anonyme entraîne deux brillants détectives dans une confrontation autour d'une ancienne affaire de meurtre - l'une est une jeune femme au début de sa carrière, l'autre un homme bien placé, déterminé à protéger son héritage. La série aborde les questions ethniques, d'échec institutionnel et de recherche d'un terrain d'entente dans une Grande-Bretagne polarisée. C’est un peu le cas dans de nombreux pays actuellement.



Capaldi incarne l'inspecteur en chef Daniel Hegarty et Jumbo le sergent-détective June Lenker. Charlie Creed-Miles ("King Arthur", "Wild Bill"), Dionne Brown ("Queenie") et Shaun Dooley ("Official Secret", "The Woman in Black", "The Awakening") font également partie de la distribution de "Criminal Record",