Apple TV+ : Carpool Karaoke de retour avec Hillary Clinton, Ciara, Kevin Bacon...

Vous connaissez probablement le concept de Carpool Karaoke, il s'agit d'une émission divisée en plusieurs épisodes qui enregistre dans une voiture des stars ou des personnalités politiques. L'objectif ? Leur permettre de raconter des anecdotes, des instants marquants de leur carrière ou encore leurs projets futurs. À chaque fois, Carpool Karaokes : The Series, ce sont de bons moments avec de l'humour et souvent des surprises !

La saison 5 arrive demain

Dans quelques heures, Apple va diffuser de nouveaux épisodes de la série Carpool Karaoke en exclusivité sur Apple TV+, le service de streaming a dévoilé les célébrités qui ont accepté de participer au tournage. Apple explique dans son communiqué que les stars présentes dans la voiture révèleront leurs playlists personnelles tout en se lançant dans de nouvelles aventures.



Dans ses précédentes saisons, ce contenu original a rencontré un joli succès, Apple rappelle les nominations et différents prix gagnés dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix aux États-Unis et dans le reste du monde :

"Carpool Karaoke: The Series" a remporté les meilleurs honneurs aux Emmy Awards 2022, remportant la meilleure série de comédie, de drame ou de variétés pour sa cinquième victoire consécutive aux Emmy Awards. La série a été nominée chaque année depuis son éligibilité et a remporté un Emmy pour chacune de ses quatre saisons précédentes, l'un des rares programmes de l'histoire à faire de même. La reconnaissance supplémentaire de la série comprend plusieurs victoires au Producer Guild Award et une nomination au Hollywood Critics Association Television Award.

Les invités pour la nouvelle saison

Dès demain, Apple publiera de nouveaux épisodes de Carpool Karaoke : The Series au rythme d'un épisode par semaine. Apple a déjà dévoilé la liste des personnalités, on retrouvera :

Sandra Oh (actrice de la série Killing Eve) et Duran Duran (un groupe de rock britannique).

Le casting de la série For All Mankind : il y aura Jodi Balfour, Edi Gathegi, Joel Kinnaman, Krys Marshall, Coral Peña, Shantel VanSanten et Cynthy Wu.

Nikki Glaser (humoriste américaine très connue pour ses stand-up populaires sur internet) et Wilco (un groupe de rock contemporain américain originaire de Chicago)

Hillary Clinton, Chelsea Clinton (fille unique de Bill et Hillary) et Amber Ruffin (comédienne, auteure, actrice et animatrice de télévision américaine). Inutile de présenter Hillary Clinton, elle est mondialement connue pour sa carrière politique.

Les frères Bacon (groupe de musique).

Method Man (rappeur et acteur) et Chris Redd (humoriste américain régulièrement aperçu dans le Saturday Night Live de NBC.

Ciara (chanteuse, danseuse, productrice, mannequin et actrice) et Russell Wilson (joueur de football américain dans l'équipe des Broncos de Denver)

Ces noms ne vous disent pas toujours quelque chose ?

C'est normal, il s'agit essentiellement de personnalités qui sont très populaires aux États-Unis, Carpool Karaoke était à la base une émission diffusée dans l'émission The Late Show with James Corden sur CBS. Apple est très vite tombé sous le charme du concept et a négocié avec la chaîne américaine pour obtenir les droits de diffusion exclusifs.