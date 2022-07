Le site tv.apple.com s'offre enfin une barre de recherche

Le service Apple TV+ est disponible via l'application TV sur les appareils Apple, de nombreux téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV, Roku et d'autres plateformes. Mais vous le savez certainement, Apple propose également une expérience web plus rudimentaire pour accéder aux séries et aux films originaux via un navigateur web, disponible sur tv.apple.com.

Vous pouvez rechercher un programme sur tv.apple.com

Le développement du site web a toujours été radicalement en retard sur les apps (bien que l'app sur les TV ne soit pas non plus folichonne). Par exemple, la liste de surveillance n'a été intégrée à l'application web qu'il y a quelques mois. Aujourd'hui, la version web gagne une autre fonctionnalité de base que les gens attendent naturellement d'une application de streaming : la possibilité de rechercher des programmes par leur nom.

Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de fonctionnalité de recherche sur tv.apple.com. Le seul moyen de trouver une émission particulière était de faire défiler les carrousels de la page d'accueil, ou de parcourir les différentes catégories. Le plus simple était de passer par Google ou un autre moteur de recherche pour trouver plus rapidement chaussure à son pied.



Heureusement, une barre de recherche est désormais disponible en haut à droite du site tv.apple.com. Comme sur iPhoneSoft par exemple, un ou plusieurs mots clés amènent directement au bon endroit.



Le site web est tout de même important, car c'est actuellement le seul moyen pour les abonnés d'Apple TV+ équipés de téléphones et de tablettes Android, ainsi que de PC Windows, de profiter du contenu d'Apple sur leurs appareils. À ce jour, Apple n'a pas annoncé son intention de publier des applications natives pour ces plateformes.