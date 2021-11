iOS 15.2 bêta 3 : Apple a ajouté une barre de recherche dans les playlists Apple Music

Apple a lancé hier soir la troisième bêta d'iOS 15.2, les développeurs et testeurs publics peuvent télécharger la nouvelle version d'essai dès maintenant. Si on pensait avoir tout repéré après un article résumant toutes les nouveautés de cette nouvelle bêta, une amélioration sur l'application "Musique" est passée entre les mailles du filet.

Recherchez facilement une musique dans une playlist

Si vous êtes abonné à Apple Music depuis les débuts, vous avez probablement déjà ressenti le besoin de trouver rapidement une musique à l'intérieur d'une playlist.

Le problème, c'est qu'Apple n'a jamais proposé cette barre de recherche pourtant logique et pratique surtout quand on est face à une playlist personnelle ou non qui contient plusieurs centaines de musiques !



Avec iOS 15.2, cette absence qui dégradait l'expérience utilisateur d'Apple Music est désormais corrigée. En effet, les développeurs responsables de l'application Musique de l'iPhone ont ajouté une barre de recherche qui se place en tête de toutes les playlists.

Quand vous accéderez à une playlist d'Apple Music, ce champ de recherche sera caché, c'est une décision volontaire d'Apple. Cependant, d'un simple glissement du doigt du haut vers le bas, il sera possible de faire apparaître la barre de recherche.

Dedans, vous pourrez saisir un titre présent dans la playlist, mais aussi le nom d'un artiste, le petit moteur de recherche intégré est capable de gérer les deux.



La fonctionnalité sera disponible sur iOS 15.2, mais aussi sur iPadOS 15.2, Apple a enfin répondu aux abonnés Apple Music qui demandaient avec insistance depuis plusieurs années cet ajout. Plusieurs fonctionnalités restent encore manquantes, on pense par exemple à des options de tri dans les playlists ou encore la sélection multiple de morceaux.