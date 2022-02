iOS 15.4 bêta 4 : Apple a ajouté de nouvelles voix pour Siri aux États-Unis

L'objectif d'Apple avec l'assistant vocal Siri ça a toujours été de rendre la voix le plus naturelle possible, année après année, Siri a complètement changé de voix aux États-Unis, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, les Américains obtiennent désormais une voix tellement naturelle qu'on ne devinerait pas qu'elle vient d'une intelligence artificielle !

Siri est devenu impressionnant

Apple a publié hier soir vers 19h00 la quatrième bêta de sa future mise à jour iOS 15.4, une nouvelle version logicielle qui va apporter de nombreux changements et plusieurs nouveautés. Comme l'ont remarqué certains utilisateurs qui résident aux États-Unis, la voix de Siri est devenue extrêmement naturelle depuis l'installation de la bêta 4 d'iOS 15.4 !

Apple a franchi une nouvelle étape dans sa volonté de faire disparaitre la voix robotique de Siri, l'entreprise avait déjà expliqué dans le passé vouloir absolument que son assistant vocal se rapproche d'une voix humaine, que la différence devienne difficilement perceptible.



Dans la bêta 4, Apple a ajouté une nouvelle voix féminine, celle-ci est jeune, dynamique et varie d'intonation suivant les phrases prononcées. Vous pouvez avoir un aperçu avec le YouTube Short de notre confrère américain AppleInsider, on remarque rapidement que les voix sont en général nettement plus naturelles.

Du côté d'Apple, l'entreprise semblait s'attendre à cet engouement médiatique, le géant californien savait que le travail autour des voix de son assistant vocal allait faire du bruit et plaire aux utilisateurs inscrits au programme de bêta.

Dans un communiqué de presse, Apple déclare :

Nous sommes ravis d'introduire deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix qu'ils veulent lorsqu'ils configurent leur appareil. C'est la continuation de l'engagement de longue date d'Apple envers la diversité et l'inclusion, ainsi que des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.

Malheureusement, cette belle évolution ne concerne que Siri aux États-Unis, les progrès autour de Siri se font de manière indépendante dans chaque pays, comme il ne s'agit pas des mêmes voix, les nouveautés ne peuvent pas arriver en même temps. Évidemment, Apple travaille également à améliorer les voix de Siri en Europe, en Asie et dans le reste du monde, le travail est permanent.



Comme l'a révélé un récent dépôt de brevet, Apple cherche aussi depuis plusieurs mois à perfectionner la prononciation des prénoms, Siri rencontre des difficultés depuis toujours sur les prénoms qui comportent des accents mis sur les syllabes individuelles, cela concerne tous les pays dont la France.