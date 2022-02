iOS 15.4 bêta 2 : Apple révèle corriger un bug de confidentialité avec Siri

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Siri

William Teixeira

Apple a publié hier soir la deuxième bêta d'iOS 15.4 aux développeurs qui participent au programme. Les nouveautés de cette bêta sont minces, mais les correctifs et autres améliorations semblent plus nombreux que la première bêta. Dans une déclaration au média ZDNet, Apple a admis qu'un bug inquiétant pour la confidentialité était présent depuis septembre 2021, il a enfin été corrigé.

Les enregistrements Siri s'envoyaient, même sans votre autorisation

L'assistant vocal Siri est très utilisé au quotidien, il peut vous permettre de gérer la domotique de votre domicile, programmer un rappel, avoir les dernières news... À chaque fois que vous interagissez avec Siri, votre courte commande vocale est enregistrée et envoyée vers Apple qui va analyser et tenter d'améliorer l'interaction pour les évolutions ultérieures de l'assistant vocal.

Toujours au top de la confidentialité et du respect de votre vie privée, Apple avait proposé aux utilisateurs d'iOS il y a quelques années de bloquer l'envoi de l'enregistrement qui peut parfois contenir des informations sensibles (comme quand vous dites oralement à Siri quel iMessage il doit envoyer).



Cette fonctionnalité baptisée "Améliorer Siri et Dictée" est désactivable directement dans les réglages de votre iPhone ou iPad.

Ce qu'a révélé Apple lors de l'entretien avec le média américain, c'est que les utilisateurs iOS et iPadOS qui avaient désactivé cette fonction ont quand même eu leurs enregistrements qui ont été envoyés. La firme de Cupertino s'est rendu compte de cette faille assez tardivement (dès iOS 15.2), la correction est dans iOS 15.4 alors que l'anomalie est apparue pour la première fois avec iOS 15.

Avec iOS 15.2, nous avons désactivé le paramètre Améliorer Siri et Dictée pour de nombreux utilisateurs de Siri pendant que nous corrigeions un bug introduit avec iOS 15. Ce bogue a activé par inadvertance le réglage d'une petite partie des appareils. Depuis l'identification du bogue, nous avons cessé d'examiner et de supprimer l'audio reçu de tous les appareils concernés.

Ce problème de confidentialité découvert au bout de 3 mois n'a pas été exprimé dans les notes de mise à jour iOS 15.4 bêta 2, toutefois la firme de Cupertino a préféré ne pas le cacher à ses clients. C'est pour cela que l'entreprise a choisi de jouer franc-jeu en déclarant avoir fait une erreur depuis la mise à disposition d'iOS 15.



Quand vous téléchargerez iOS 15.4, dès le redémarrage de votre iPhone ou iPad, vous apercevrez un écran de configuration qui vous demandera si vous souhaitez aider à améliorer Siri. À travers cette requête, Apple veut remettre les informations à jour de sa base de données en séparant bien ceux qui sont prêts à améliorer Siri et ceux qui refusent catégoriquement.