La saison 3 de See arrive le 26 août sur Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui un premier aperçu de la troisième saison de la série à succès mondiale épique et post-apocalyptique "See", qui fera ses débuts mondiaux le vendredi 26 août 2022. Avec Jason Momoa en vedette, la troisième saison de huit épisodes marquera le dernier chapitre de la série et sera diffusée épisode par épisode, au rythme d'un par semaine.

La saison 3 de See sera bien la dernière

Le showrunner et producteur exécutif de "See", Jonathan Tropper, a déclaré :

Nous sommes ravis de partager ce dernier chapitre épique de "See", qui offre tout le drame intense, l'action fascinante et l'émotion sincère que les fans attendent, ainsi que ce que nous pensons être une conclusion profondément satisfaisante de notre histoire. Construire un monde sans vue était un défi particulièrement unique et continu qui a été relevé grâce à la collaboration passionnée et réfléchie d'une équipe phénoménalement talentueuse et diversifiée, devant et derrière la caméra. L'émission a été un travail d'amour monumental pour toutes les personnes impliquées, et nous sommes éternellement reconnaissants de la façon dont "See" a été adopté par les téléspectateurs du monde entier.

Pour mémoire, "See", une série qui faisait partie du line-up en novembre 2019, se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d'années après que l'humanité ait perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d'un an s'est écoulé depuis que Baba Voss (Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu'un scientifique trivantien développe une nouvelle forme dévastatrice d'armes voyantes qui menace l'avenir de l'humanité, Baba retourne à Paya afin de protéger une fois de plus sa tribu.



Apple rappelle que sa série met en scène des acteurs et des membres de l'équipe qui sont aveugles ou malvoyants et a été honorée pour sa représentation des malvoyants, remportant le sceau de représentation authentique de la Fondation de la famille Ruderman en 2020.



Aux côtés de Momoa, les acteurs de la troisième saison de "See" sont Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett et Trieste Kelly Dunn.



Voici le teaser qui accompagne l'annonce :