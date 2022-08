Apple TV+ : la première saison de For All Mankind va être disponible en Blu-ray

Toutes les créations originales Apple que vous voyez sur Apple TV+ sont normalement des exclusivités qui ne sont accessibles que si vous souscrivez à l'abonnement payant de 4,99€/mois. Toutefois, la firme de Cupertino fait quelques exceptions, après avoir sorti la première saison de Défendre Jacob en Blu-ray, c'est au tour d'une autre série populaire.

For All Mankind, bientôt disponible en Blu-ray

La première saison de la série For All Mankind sortira en Blu-ray via le label britannique Dazzler Media qui s'occupera de l'édition et de la distribution. La première saison de ce programme, qui a fait ses débuts en 2019 comme l'une des premières séries télévisées d'Apple TV+, sortira le 26 septembre sous la forme d'une collection de deux disques.



Sans surprise, il ne sera pas possible d'avoir la seconde saison ou la troisième en Blu-ray, pour cela, il faudra s'abonner à Apple TV+ afin d'avoir la suite ! Une stratégie bien réfléchie puisque Apple touche de potentiels abonnés qui n'ont pas forcément l'habitude des services de streaming et les attirent sur Apple TV+ pour obtenir la suite des épisodes de For All Mankind.

Si vous ne connaissez pas encore cette série et que vous appréciez les contenus qui abordent les histoires de missions spatiales, vous allez probablement adorer.

For All Mankind raconte une histoire alternative à la réalité. Avant le premier Américain, le cosmonaute Alexei Leonov effectue une expédition vers la Lune. Cela oblige les États-Unis à utiliser toutes les ressources disponibles pour rattraper l'Union soviétique. Cependant, les Soviétiques envoient délibérément une femme dans les missions qui suivent. Dans un effort pour suivre le rythme, les États-Unis subissent des pressions pour enseigner aux femmes et aux minorités qui étaient auparavant ignorées pendant les premières années de la conquête spatiale. Cette course spatiale alternative s'étend à la Lune et à Mars en plus des limites de la Terre.



Dans le casting, on retrouve des talents de notre époque : Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour. Les producteurs exécutifs sont Ben Nedivi, Maril Davis, Matt Wolpert et Ronald D. Moore.



Le lancement de For All Mankind en Blu-ray ne se fera dans un premier temps qu'au Royaume-Uni, toutefois, il n'est pas impossible que la première saison de la série originale Apple se déploie en disque dans d'autres pays prochainement.

Le pack de la saison 1 coûtera 22,99£.