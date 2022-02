Puzzle Quest 3 : la sortie du jeu est prévue pour mars

Hier à 22:10 (Màj hier à 22:10)

Jeux Vidéo iPhone

Guillaume Gabriel

Il aura fallu 10 longues années pour que la licence Puzzle Quest fasse enfin son retour sur la scène jeu vidéo. Eh bien, bonne nouvelle, puisque les développeurs du studio 505 Games s'apprêtent à sortir un troisième opus sur consoles, mais également sur nos mobiles.

Et c'est dès le mois de mars qu'il sera possible de retrouver Puzzle Quest 3 sur l'App Store et le Play Store. Pour l'occasion, l'éditeur organise une campagne de précommandes et ainsi débloquer des récompenses en jeu.

Puzzle Quest 3 : une campagne de précommandes avec des bonus

Le dernier-né de la saga de puzzle-RPG acclamée, édité par 505 Games, sera disponible en free-to-play le 1er mars 2022 sur PC via Steam et sur mobiles via l’App Store et le Google Play Store. Puzzle Quest 3 renouvelle la série, proposant une nouvelle approche pour son système de combat. Les joueurs retrouveront bien évidemment les duels signatures mais également des mécaniques inédites, notamment de nouvelles manières d’accumuler du mana et d’envoyer des sorts aux ennemis, rendant chaque affrontement unique.



Steve Fawkner, PDG et Leader Créatif chez Infinity Plus Two :

Il y a plus de 10 ans, nous avons fait découvrir Puzzle Quest aux joueurs : un jeu d’un nouveau genre, à mi-chemin entre le puzzle et le RPG. Nous avons créé une franchise qui rassemble encore une communauté de millions de joueurs dans le monde. Je suis très excité à l’idée de continuer sur cette lancée et permettre aux joueurs de mettre la main sur Puzzle Quest 3 en mars prochain. Nous avons avec nous une belle feuille de route, et je suis sûr que les fans seront excités lorsqu’ils découvriront les surprises que nous leurs réservons.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent s'inscrire à la campagne de préinscription sur le site officiel de Puzzle Quest 3.