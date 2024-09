La mise à jour de Warframe Mobile permet de jouer en 60 Hz

Discrètement lancé il y a quinze jours, Warframe Mobile reçoit déjà une première mise à jour importante. Celui qui a fait ses débuts initialement en 2013 sur consoles, puis plus tard sur Switch, avait quelque peu déçu certains fans lors de de sa sortie sur iOS. Malgré des graphismes de qualité, la fluidité n'était pas aussi bonne qu'attendue. Les développeurs ont vite réagi en ajoutant une option de fréquence d'images sur iOS. Vous pouvez désormais choisir entre 30, 40, 50 ou 60 Hz, en attendant une éventuelle option 120 Hz. En plus de la nouvelle option de fréquence d'images, Warframe Mobile a également bénéficié de nombreuses corrections et optimisations. De quoi grandement améliorer l'expérience globale.

Warframe s'améliore déjà sur l'App Store



Les optimisations de la version 1.0.4 comprennent une amélioration significative des temps de chargement et de flux lors de la transition entre les villes, les paysages ouverts, les hubs et les missions.

Il convient de noter que si les temps de chargement ont été réduits pour tous les appareils iOS, le temps exact variera en fonction de votre matériel. Cela dit, nous continuerons à étudier les domaines dans lesquels les performances pourraient être améliorées sur iOS. Nous vous remercions !

Côté nouveauté, outre l'option "Fréquence maximale", les joueurs peuvent également basculer le préréglage de qualité préexistant, la qualité des particules du GPU, ainsi que les options vidéo avancées pour obtenir les meilleurs paramètres pour leur appareil et leurs préférences de jeu.



Regardez la bande-annonce de lancement de Warframe sur iOS ci-dessous :

Notre avis sur Warframe Mobile

Pour ceux qui n'auraient pas eu vent des exploits de Warframe, il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne signé Digital Extremes. Depuis 2013, Warframe vous met dans la peau d'un puissant guerrier, accompagné de vos amis. La partie coopération est importante dans ce titre unique, tout comme la gestion de votre Warframe, une armure bio-métallique, qui permet de libérer des pouvoirs puissants au fur et à mesure de votre progression.



Mais le coeur du gameplay de Warframe se rapproche des jeux de type parkour et des FPS comme Call of Duty. Un savoureux mélange qui a été adapté sur nos écrans tactiles.



Le jeu présente diverses factions ennemies nécessitant des stratégies différentes, et bien qu'il comprenne des modes JcJ, l'attrait principal réside dans le mode JcE et la poursuite de l'amélioration et de la personnalisation par le biais d'un système de modélisation complexe. Intimidant pour les novices, il est très agréable pour les joueurs plus expérimentés qui y trouvent constamment un défi à relever.



Pour ne rien gâcher, le portage de Warframe sur mobile est extrêmement solide. Sa qualité graphique est proche des versions PC, Xbox One et PlayStation 4.



Si vous souhaitez jouer à Warframe Mobile sur iOS, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS, la version Android étant toujours en précommande sur le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Warframe