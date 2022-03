Afterplace veut faire jouer les fans de Zelda sur mobile (trailer)

Il y a 4 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Parfois, il suffit d'un rien pour attiser la curiosité de la communauté gaming avec un titre à venir. Que ce soit une image, un concept, une musique ou encore une référence, certains développeurs parviennent à vous captiver avant même de jouer. C'est le cas d'Afterplace, un projet initié et bientôt concrétisé par un passionné. Après trois ans de développement, ce jeu d'aventure spécialement conçu pour nos écrans tactiles veut attirer les fans de Zelda.

Un trailer vidéo pour vous faire patienter

Le concept d'Afterplace est de proposer une longue aventure sur iPhone et Android qui s'adapte à votre façon de jouer. Vous pouvez taper pour vous déplacer ou utiliser un système de contrôle à deux sticks, c'est vous qui décidez. Le jeu prendra également en charge les manettes physiques, mais le développeur vous invite instamment à "essayer les commandes tactiles avant de passer à la vitesse supérieure". Au-delà du gameplay, Afterplace promet une expérience assez incroyable avec un monde ouvert énorme qui regorge de toutes sortes de secrets et de choses cachées, mais conçu pour être exploré de manière naturelle par les joueurs. Par exemple, il n'y a pas de carte du monde, il n'y a pas de points de repère et la plupart des donjons du jeu sont positionnés de manière stratégique, dans des coins ou des zones d'ombre.



Le mieux, c'est de regarder le trailer vidéo qui accompagne l'annonce :

Non, ce jeu n'est pas là pour faire chauffer votre iPhone, il reprend le style pixel-art des Zelda sur Game Boy Color, avec cette petite touche en plus qu'on retrouve sur de rares titres comme Sword & Sworcery, et c'est une très bonne chose. La bande-annonce n'en dévoile pas trop, de quoi garder le mystère pour sa sortie. Justement, la date de lancement communiquée par Evan Kice n'est pas encore précise, mais le mois de juin a été retenu sur App Store et Play Store. D'ici là, nous ne manquerons pas de vous informer sur ce futur Afterplace.