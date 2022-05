Turnip Boy Commits Tax Evasion veut faire tomber le gouvernement sur mobile

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Comme aperçu le mois dernier, le studio Plug In Digital nous propose le portage de "Turnip Boy Commits Tax Evasion" des développeurs de Snoozy Kazoo sur iOS et Android. Turnip Boy est un jeu d'action-aventure qui a fait ses débuts sur les consoles, avant d'arriver sur PC par l'intermédiaire de Graffiti Games. Le voici sur l'App Store et le Play Store pour le plus grand bonheur des joueurs mobiles.

Regardez la bande-annonce de Turnip Boy Commits Tax Evasion ci-dessous :

Turnip Boy est disponible sur iOS et Android

Lancez-vous dans une aventure drôle avec de l'action, des énigmes et de l'évasion fiscale. Rencontrez des fruits et légumes mignons capables de parler, tout en combattant d'énormes boss animaux ainsi que des dizaines d'ennemis différents dans des donjons ÉPIQUES !

Il s'agit d'un jeu universel à découvrir sur iOS, iPadOS et tvOS. Dans "Turnip Boy Commits Tax Evasion", vous incarnez un navet fauteur de troubles qui résout des énigmes, évite les impôts, récolte des cultures et bien plus encore, tout en essayant de faire tomber le gouvernement de légumes corrompus. Le jeu a été très apprécié pour son scénario et sa musique lors de son lancement. On apprécie également son côté Game Boy revisité avec de jolies animations.



Caractéristiques principales de Turnip Boy :

Partez pour une aventure en solo palpitante avec de l'évasion fiscale, des délits mineurs et bien plus encore.

Découvrez des donjons regorgeant d'énigmes, d'ennemis et de trésors rares qui vous aideront à rembourser vos dettes.

Affrontez les énormes bêtes qui terrorisent la communauté du jardin.

Cultivez et récoltez des plantes pour progresser vers vos objectifs.

Rencontrez une sélection de personnages excentriques liés à la nourriture et tous dotés d'une histoire et de problèmes qui leur sont propres.

Déchiquetez plein de documents administratifs pour couvrir vos traces et détruisez potentiellement le gouvernement.

Collectionnez des chapeaux et portez-les quand l'envie vous vient.

Plusieurs fins possibles en fonction de l'efficacité de votre évasion fiscale.

Plug In Digital et Snoozy Kazoo proposent un titre gratuit au départ, avec un achat in-app de 4,99 € pour débloquer l'entièreté de l'aventure, idem sur Android via le Google Play. C'est beaucoup moins que le prix demandé sur les consoles et les PC.

