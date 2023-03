Little Nightmares Mobile prend du retard, Playdigious veut peaufiner le jeu

En septembre de l'année dernière, Playdigious a annoncé que le jeu d'horreur / aventure Little Nightmares, acclamé par la critique et les joueurs, serait disponible sur iOS et Android. La date de sortie était initialement prévue pour cet hiver, mais le jeu a été retardé afin d'offrir la meilleure expérience possible de Little Nightmares sur mobile.

Little Nightmares bientôt sur mobile

Le premier opus de Little Nightmares a été développé à l'origine par Tarsier Studios et est sorti sur consoles et PC en 2017 par l'intermédiaire de Bandai Namco. Si vous y avez déjà joué, vous avez certainement apprécié l'atmosphère incroyable et unique. La déclaration complète de Playdigious sur le retard est ci-dessous dans le tweet de la société :

Bonjour à tous,

L'année dernière, nous avons annoncé que nous allions porter le célèbre jeu Little Nightmares sur mobile pour une sortie cet hiver. Nous avons pris la décision de reporter le lancement de cette version mobile à une date ultérieure cette année.

Comme vous pouvez l'imaginer, cette décision n'a pas été facile à prendre, mais nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible de Little Nightmares sur mobile et sur téléphone portable.

Nightmares sur mobile et cela signifie que nous disposons de plus de temps pour peaufiner le jeu.

Nous communiquerons la nouvelle date de sortie dès que notre travail sur ce projet répondra à nos attentes.



Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien continu. Nous serons heureux de vous présenter un nouveau portail quand le moment sera venu.

Lors de l'annonce initiale, Playdigious a indiqué que l'interface de Little Nightmares s'adapterait mieux aux commandes tactiles et qu'elle inclurait également les succès du Game Center, la prise en charge des manettes MFi, la synchronisation des sauvegardes iCloud, et bien plus encore. Espérons que les versions iOS et Android de Little Nightmares seront lancés avant la fin de l'année.

Little Nightmares ne sera pas le premier jeu de cette série sur mobile. Nous avons Very Little Nightmares qui était un spin-off fait pour les mobiles, sorti en 2019 et développé par Alike Studios sur mobile. De quoi patienter jusqu'à la sortie du premier titre.

