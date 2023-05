Playdigious lance l'original Legend of Keepers sur mobile

Playdigious vient de lancer Legend of Keepers de Goblinz Studio en version premium sur iOS et Android, après son annonce pour les plateformes mobiles en mars dernier. Le portage de Playdigious respecte scrupuleusement le mélange captivant de roguelite et de gestion de donjon qui était auparavant disponible uniquement sur Switch et Steam.

Legend of Keepers est de sortie !

Dans Legend of Keepers, vous incarnez un gestionnaire de donjon chargé de recruter des monstres, de construire des pièges et bien plus encore, dans le but de vaincre les héros avides qui tentent de s'emparer de votre précieux trésor. Pour cela, il faudra évaluer les difficultés de chaque lieu, gérer votre équipe et plus encore.



Cette expérience originale est ce qu'on pourrait appeler un "donjon inversé" avec une touche de gestion. Mention spécial à la réalisation, en tout point exemplaire, ainsi qu'à l'humour omniprésent.



Regardez la bande-annonce de lancement de Legend of Keepers sur mobile ci-dessous :



La version mobile de Legend of Keepers propose des fonctionnalités telles que la sauvegarde iCloud, des succès, une compatibilité avec les manettes MFi, ainsi qu'une interface spécialement conçue pour les appareils à écran tactile. Si vous avez toujours rêvé de jouer le rôle du méchant, la Compagnie des Donjons vous offre l'opportunité de devenir le nouveau Boss et de protéger ses trésors coûte que coûte.

Si vous aimez les "dungeon crawler", pouvez foncer sur Legend of Keepers sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Legend of Keepers à 4,99 €