Nickelodeon Extreme Tennis veut faire mieux que Djokovic sur Apple Arcade

Après un joli Disney Melee Mania en fin d'année, Apple Arcade accueille un nouveau titre familial avec le très intéressant Nickelodeon Extreme Tennis. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un jeu de tennis qui met en scène des personnages emblématiques de Nickelodeon, dont Bob l'éponge, Angelica, Rocko, Garfield, etc. L'occasion de vivre l'Open d'Australie à la main, un peu comme Novak Djokovic.

Nickelodeon Extreme Tennis monte au filet

Si les graphismes sont plutôt réussis et rappellent bien évidemment les dessins animés qu’ils représentent, c’est surtout le contenu et le gameplay qui nous intéressent ici avec un bon jeu d'arcade multijoueurs. Outre le mode qui porte bien son nom et qui permet aux joueurs de s'affronter dans des décors connus comme Bikini Bottom ou le toit des Tortues Ninjas (oh oui !), il existe également un mode histoire à découvrir en solo dans lequel les joueurs doivent relever des défis uniques pour chaque personnage. Mieux, tous les "sportifs" possèdent leurs propres coups spéciaux et ont même la capacité de ramasser et de renvoyer un certain nombre de gadgets divers et variés pour déconcentrer l’adversaire. Dommage que parmi ses objets ne se trouve pas un passe vaccinal... un peu d'humour supplémentaire n'aurait pas été de refus.



Si vous aimez les jeux de tennis qui décoiffent, voilà un titre qui vous rappellera les longues heures passées sur les consoles de Nintendo notamment.

Nickelodeon Extreme Tennis est disponible dès à présent sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. On peut en profiter sur écran tactile ou bien avec une manette, de quoi ravir toute la famille, pour peu qu'elle soit abonnée à Apple Arcade. Si vous hésitez, voici une petite vidéo trailer :

Apple Arcade est un service de jeu par abonnement accessible via l'App Store. Au prix de 4,99 € par mois ou 49,99 € par an, le service permet aux abonnés d'accéder à un catalogue croissant de jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux sur Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats in-app. De plus, aucun n'est disponible sur Android.

Télécharger le jeu Nickelodeon Extreme Tennis