Qui veut gagner des millions s'invite sur Apple Arcade

Le jeu "Qui veut gagner des millions ?" est de retour, cette fois sur Apple Arcade ! Comme le célèbre jeu télévisé avec Jean-Pierre Foucault, testez vos connaissances, faites appel au public et jouer en équipe pour tenter de gravir l'échelle de l'argent et ainsi devenir millionnaire.

Millionaire Trivia: TV Game+ est disponible !

Comme vu début juin, le dernier jeu du mois s'appelle donc "Millionaire Trivia: TV Game+", autrement dit en français "Qui veut gagner des millions". Malheureusement, comme la version App Store qui existe depuis 2018, le jeu n'est pas traduit en français, seulement en anglais, allemand et hindi. Étrange pour un jeu Apple Arcade, car la société de Cupertino oblige habituellement les développeurs à traduire dans les principales langues, en plus de s'assurer qu'il n'y pas de publicité ni d'achat intégré.



Si la barrière de la langue n'est pas un obstacle pour vous, vous trouverez ici l'occasion de faire fonctionner vos méninges avec une tonne de questions, de nombreux défis à travers les villes du mondes et les traditionnelles aides comme le 50/50, l'appel à un ami ou encore l'avis du public. Le tout est jouable en ligne avec un classement mondial ou hors-ligne pour s'amuser à tout moment sans connexion Internet.

Règles du jeu

Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de "Qui veut gagner des millions", le principe repose sur une série de questions à choix multiples qui ont chacune quatre réponses possibles (A, B, C, D). Le candidat doit répondre correctement à 15 de ces questions, une à la fois, afin de gagner le million d'euros (ou de dollars). Dès que le candidat répond incorrectement à une question, le jeu est terminé.



Si vous avez un abonnement à Apple Arcade, à vous de jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.



PS : pour le plaisir, le fameux sketch de Gad Elmaleh (la réponse D) :