Moonshot veut que la Lune retrouve la Terre sur Apple Arcade

⏰ Il y a 38 min

Medhi Naitmazi

La nouveauté Apple Arcade de la semaine est un titre original, exclusif à la plateforme et qui s'appelle Moonshot. Poétique, éducatif et accessible, Moonshot de Noodlecake est une véritable petite pépite que tous les abonnés au service se doivent de tester.

Moonshot : la belle surprise à découvrir sur Apple Arcade

Moonshot est un jeu de puzzle basé sur les lois de la physique dans lequel vous incarnez tout simplement la Lune, un petit satellite séparée de la Terre-mère. En utilisant des manœuvres d'appui gravitationnel et en évitant tout un tas d'obstacle, votre but est de remettre les choses en ordre.

Dans Moonshot, il suffit de faire glisser son doigt sur l'écran pour vous propulser au-delà du champ gravitationnel d'autres planètes, tout en évitant les pièges dangereux tels que les trous noirs, les extraterrestres et d'autres étranges phénomènes dans votre quête pour rentrer chez vous et retrouver la Terre-mère. Tout cela avec un minimum de coups.



Regardez le trailer vidéo :

Moonshot est un jeu pour tous ceux qui adorent les puzzles basés sur les lois de la physique qui leur permettent de mettre leur précision et leurs réflexes à l'épreuve.

Chaque semaine, les joueurs pourront relever des défis dans des événements spéciaux et obtiendront des prix et des apparences rares pour Lune en récompense sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS.

Fonctionnalités de Moonshot :

126 niveaux répartis sur 7 mondes uniques

Jeu de puzzle basé sur les lois de la physique avec un rebondissement gravitationnel

Des défis quotidiens pour déverrouiller des apparences rares

Un régal pour les yeux, les oreilles et les doigts

Une incroyable conception de niveaux, avec de nombreux obstacles, bonus et super pouvoirs qui vous demanderont vitesse et précision

35 apparences et tenues différentes et amusantes

50 succès

Un scénario réconfortant pour tous les types de joueurs

Simple à prendre en main, difficile à maîtriser

Prise en charge du iCloud — Jouez sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV, et votre progression sera constamment synchronisée

