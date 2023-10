Jeopardy! World Tour+ veut tout gagner sur Apple Arcade

C'était annoncé en début de semaine, le premier jeu Apple Arcade d'octobre est Jeopardy! World Tour+, tiré du célèbre jeu télévisé américain. L'équivalent de "Qui veut gagner des millions ?" a déjà connu le succès sur l'App Store, mais il revient complètement gratuit, sans publicité ni achat intégré pour les abonnés au service.

Découvrez Jeopardy! World Tour+

Le studio Uken entend vous faire vivre l'émotion du jeu télévisé préféré des Américains, Jeopardy, du bout des doigts avec le jeu mobile officiel Jeopardy World Tour+. Disponible dès à présent sur Apple Arcade, il transpose l'expérience authentique du quiz Jeopardy sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Regardez le trailer vidéo :



Défiez des joueurs du monde entier dans des parties illimitées de Jeopardy, voyagez dans des villes emblématiques et débloquez des récompenses en grimpant les échelons. Avec les bonus, le double quotidien et le Jeopardy final, le jeu offre des moments forts comme dans l'émission télévisée. Testez vos connaissances dans diverses catégories et plongez dans les moments légendaires du jeu télévisé. C'est l'entraînement cérébral ultime, le jeu qui booste le QI des passionnés de ce genre très apprécié.



Seul problème pour nous français, il n'y a pas (encore) de traduction. Dommage mais les anglophones peuvent y aller les yeux fermés. Les autres préfèreront peut-être attendre Cut The Rope 3 et NBA 2K24 Arcade Edition qui arrivent dans le cours du mois.

