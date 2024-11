Après le PC, Airoheart rend hommage à Zelda sur mobile

Les fans de RPG d'action classiques et de jeux rétro peuvent cocher la case du 29 novembre, date à laquelle Airoheart, celui qui conquis les cœurs sur PC et consoles, débarquera sur mobile. Préparez-vous à plonger dans une aventure nostalgique mais rafraîchissante dans le monde magnifiquement pixelisé d'Engard, où le danger, l'intrigue et l'héroïsme se côtoient.

Un voyage épique vous attend

Dans Airoheart, vous incarnez le héros titulaire, un aventurier courageux accablé par un choix impossible. Votre frère est devenu un voyou, complotant pour libérer un mal ancien scellé pour des générations. Maniant la sinistre pierre Draoidh, il menace de plonger Engard dans le chaos et la guerre.



Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés : affronterez-vous votre propre sang pour sauver le monde ? Ou le pays sombrera-t-il dans les ténèbres sous le règne malveillant de votre frère ?



Ce n'est pas seulement un jeu d'action ; c'est un RPG émotionnel et narratif qui explore les thèmes de la trahison, de la tragédie et de la rédemption, le tout enveloppé dans une esthétique pixel-art intemporelle.

Une lettre d'amour aux titres rétro

S'inspirant fortement de classiques comme The Legend of Zelda, Airoheart est un clin d'œil nostalgique à l'âge d'or des RPG d'action de l'ère Super Nintendo. Le jeu combine magistralement l'exploration de haut en bas, le combat en temps réel et la résolution d'énigmes d'une manière à la fois familière et nouvelle. Tout ce qu'on attend d'un titre en 2024.



Les points clés du jeu de SOEDESCO :

Combat en temps réel : combattez des monstres féroces, utilisez des bombes de manière stratégique, lancez des sorts puissants et buvez des potions pour rester en vie.

Un monde rétro au pixel près : explorez des environnements luxuriants, fabriqués à la main, qui regorgent de charme nostalgique.

Des donjons difficiles : parcourez des labyrinthes complexes remplis d'énigmes, de pièges mortels et d'ennemis qui se cachent à chaque coin de rue.

Narration axée sur les personnages : rencontrez un groupe diversifié de PNJ, chacun avec ses propres histoires uniques qui enrichissent le récit.

Personnalisation : récupérez des armes, des armures et des capacités magiques pour devenir plus fort et adapter votre style de jeu.

Des mécanismes du jeu simples mais engageants.

Pourquoi tester Airoheart ?

Alors que le marché des RPG rétro est souvent dominé par les JRPG ou les roguelike dungeon crawlers, Airoheart occupe une niche différente. C'est une véritable expérience de type Zelda, tout en ajoutant sa propre touche. Comme Afterplace par exemple.



On apprécie son style, sa musique, son univers et son système de combat rapide et gratifiant. A découvrir sur l'App Store et sur le Play Store pour Android à partir du 29 novembre.

Télécharger le jeu Airoheart