Sorties jeux : Vampire Survivors, Secret Shuffle, HAAK et Afterplace

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Vampire Survivors, Secret Shuffle, HAAK et Afterplace.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Vampire Survivors (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.105, 451 Mo, iOS 11.0, Poncle) Vampire Survivors est un jeu de RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste qui a connu un énorme succès sur PC. Le phénomène indé nous a séduit lors de sa sortie il y a quelques jours, il s'agit évidemment du jeu de la semaine.



Survivez aussi longtemps que vous le pouvez jusqu'à ce que la mort mette inévitablement fin à vos combats. Rassemblez de l'or à chaque partie pour acheter des améliorations et aider le prochain survivant à aller toujours plus loin. Un style graphique gothique très particulier, un gameplay simple mais profondément tactique qui en font un titre à part ! Mieux, Vampire Survivors est entièrement gratuit !





Shadow of Death 2: Awakening (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 744 Mo, iOS 11.0, Bravestars Technology JSC) Shadow of Death 2 est un jeu "stickman" qui mêle jeu de rôle et combat, le tout hors ligne.



Combattez contre le Diablo dans une guerre à l'infini avec le style artistique de la saga Shadow Fight.



Shadow of Death 2 est un titre très addictif !





Secret Shuffle (Jeu, Musique, iPhone, v1.2.2, 179 Mo, iOS 14.0, Adriaan de Jongh) Un jeu de fête pour 4 à 60 joueurs qui se trouvent tous dans la même pièce et portent des écouteurs. Secret Shuffle synchronise la musique pour que vous puissiez jouer ensemble à l'un des 10 modes de jeu : Paires : essayez de trouver un autre joueur qui danse sur la même musique.

Fakers : essayez d'attraper les joueurs qui n'entendent pas de musique mais agissent comme s'ils en entendaient.

Statues : essayez de vous figer le plus rapidement possible lorsque la musique s'arrête.

... et bien d'autres encore ! L'application contient 18 packs de musique, dont des packs de genre avec du hip-hop, du disco, du rock, des packs d'époque avec de la musique des années 80 et 90, ou des packs de monde avec de la musique d'Europe, du Royaume-Uni et d'Amérique latine.



La version gratuite de Secret Shuffle comprend 3 jeux : Split, Pairs, et Groupes et 1 pack de musique : Mixtape : My First.





Pixel Pro Snow Fight (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 33 Mo, iOS 12.0, Pixamo) L'objectif de Pixel Pro Snow Fight est de conquérir un assortiment de cachettes ennemies, en collectant diverses médailles au passage. Pour y parvenir, les joueurs commandent une équipe d'élite de guerriers lanceurs de boules de neige qui doivent capturer les bonhommes de neige et les drapeaux ennemis.



Snow Fight propose un système de contrôle amusant, combinant le dessin et le ruban adhésif. Les joueurs dirigent leurs commandos en dessinant le chemin qu'ils souhaitent qu'ils prennent, puis en lançant des boules de neige sur tous les adversaires qui suivent le chemin. Un titre original, tant dans la réalisation que le gameplay.





Paradigm: Reboot (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0, 501 Mo, iOS 11.0, Xiamen TunerGames Network Tech...) Paradigm : Reboot est un jeu de rythme dans un espace tridimensionnel, combinant le MUG avec des éléments de narration.



Un jeu très original, accessible mais progressif qui devrait rendre fou les plus acharnés !





Ninja Must Die (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.8, 1 Go, iOS 11.0, Pandada Games) Ninja, Samouraïs et Oni en temps de crise s'entremêlent dans une profonde intrigue. En tant que jeune ninja, vous devez vous battre contre le Boss et de résoudre les énigmes pour révéler la vérité du Monde des Ninjas.



Un jeu d'action 2D typé manga qui est intéressant à plus d'un titre. Votre habileté à grimper un peu partout ne sera pas suffisante sans un maniement des armes en tout genre.





Nouveaux jeux payants iOS :

World Heroes 2 ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 170 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) WORLD HEROES 2 est un jeu de combat sorti par SNK en 1993.

Les joueurs peuvent prendre part à des combats épiques entre 14 personnages historiques tels que Hanzo Hattori et Jeanne.

Les joueurs peuvent profiter de nombreuses stratégies de combat grâce à un système de jeu simple mais profond, avec des mécanismes tels que le "Throw Back" et le "Projectile Bounce Back".





SiNKR 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 134 Mo, iOS 12.0, Wahler Digital LLC) SiNKR 3 est le point culminant de la série de casse-tête minimalistes primés SiNKR. Des solutions apparemment simples, mais étonnamment satisfaisantes.



SiNKR 3 offre un nouveau regard sur les contraptions familières (trous carrés et ronds, kickers, portails, etc) avec de nouvelles dispositions diagonales et une physique de type billard.



Déverrouillez la séquence de contraptions pour faire tomber tous les palets et terminer chaque niveau.





Path of Ra (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 750 Mo, iOS 11.0, Oneiric Tales) Dans Path of Ra, vous accompagnez l’âme d’un Pharaon réincarné en hiéroglyphe sur les peintures murales de son tombeau. Manipulez les dalles et créer le chemin afin qu’il rassemble les fragments de son cœur. Revivez son histoire et découvrez les circonstances de sa mort au travers de somptueuses cinématiques réalisées à la main.



Inspiré par les magnifiques fresques hiéroglyphiques des pyramides, Path of Ra vous transportera dans une Egypte Antique comme vous ne l'avez jamais vu.



Déplacez et pivotez les tuiles d'un simple glissement de doigt afin de réordonner les fresques. Le jeu est conçu pour être jouable à tout âge.





HAAK (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 489 Mo, iOS 10.0, ZhiXiong Huang) « Bienvenue dans le monde de HAAK, où il y a plein de pièges et de dangers, où des mutants dangereux parcourent la terre et où des forces obscures agissent dans l'ombre…

Lève-toi, Haak, courageux aventurier du désert ! Sois la lumière qui repousse les ténèbres ! » Les amateurs de Metroidvania vont se régaler avec un titre graphiquement travaillé et au level-design bien pensé. Un jeu d'action-plateforme à découvrir d'urgence !





FUR Squadron (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 462 Mo, iOS 11.0, Pedro Silva Lopez) FUR Squadron est un jeu de tir spatial arcade, qui suit l'aventure d'une équipe de pilotes d'élite au cours de ce qui semble être au départ un entraînement de routine en réalité virtuelle.



Dans ce voyage à travers des environnements à l'esthétique retrowave et de la musique de synthétiseur, vous devrez faire face aux simulations (ou non) des unités et des serviteurs de l'Empire maléfique Skal.



Rencontrez votre équipe. Le courageux leader de l'escadron FUR, le furet Blaze Mustela. L'as pilote sarcastique Kiro Nax. Et le brillant et joyeux ingénieur Axel Mex.





Alliance Alive HD Remastered (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,6 Go, iOS 9.0, ARC SYSTEM WORKS) Une histoire épique aux destins entrelacés attend nos héros.



Alliance Alive HD Remastered est un RPG avec un système de combat tactique au tour par tour, avec des graphismes et une interface optimisés.

Préparez vos armes et planifiez la formation la plus efficace avec jusqu'à cinq personnages afin d'affronter les monstres des royaumes.



Un titre de la trempe des Final Fantasy.