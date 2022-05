Fortnite est de retour sur iPhone et iPad grâce au Xbox Cloud Gaming

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Après quasiment 2 ans d'absence, le célèbre Battle Royale Fortnite est officiellement de retour sur iPhone et iPad. Malheureusement, cette bonne nouvelle n'est pas accompagnée d'un accord entre Epic Games et Apple qui sont toujours en froid, mais bien d'un partenariat avec Microsoft qui a accepté d'ouvrir les portes de son Xbox Cloud Gaming !

Prêt à faire un TOP 1 ?

Le retrait de Fortnite de l'App Store a déçu énormément de clients Apple qui utilisaient leur iPhone ou iPad pour lancer une partie en ligne pendant un moment de libre dans la journée. Sans surprise, le conflit qui a opposé Apple et Epic Games a impacté en premier les joueurs Fortnite qui ont été privés pendant 1 an et demi de Fortnite sur iOS et iPadOS !

Aujourd'hui, cette indisponibilité prend fin grâce à Microsoft et son Xbox Cloud Gaming, le service de streaming de jeux vidéos propose un accès exclusif à Fortnite gratuitement, il vous suffit de détenir un compte Microsoft pour pouvoir lancer le jeu.



Pour l’instant, Fortnite est en bêta ouverte sur le Xbox Cloud Gaming, ce qui signifie qu'il peut y avoir des bugs, plantages et ralentissements pendant vos parties, mais les développeurs d'Epic Games travaillent activement à optimiser l'expérience utilisateur.

Fortnite revient donc sur iPhone et iPad dans 26 pays (dont la France) après une longue absence et une gigantesque perte financière pour Epic Games.

Pour se rendre sur le Xbox Cloud Gaming, il vous suffit d'aller sur xbox.com/play et de vous connecter avec votre compte Microsoft (un profil Xbox sera obligatoire). Évidemment, Fortnite est accessible sans frais, mais pas le reste du catalogue qui nécessite un abonnement Game Pass Ultimate avec un paiement mensuel.



Sur iOS et Android, le Xbox Cloud Gaming offre une expérience assez spéciale, puisqu'il ne s'agit pas d'une application à télécharger sur l'App Store, tout se passe via le navigateur Safari de votre appareil Apple. En effet, Microsoft n'a pas eu d'autres choix que de créer une web-app pour offrir son service aux clients Apple, la firme de Cupertino refuse catégoriquement le cloud gaming sur l'App Store.



Vous pourrez jouer à Fortnite via l'écran tactile ou tout simplement en connectant une manette en Bluetooth à votre iPhone ou iPad. Comme à l'époque de sa disponibilité sur l'App Store, Epic Games a fait en sorte de conserver l'expérience manette, un détail extrêmement important pour les joueurs venant de l'univers PlayStation et Xbox.



Grâce à ce partenariat inédit et inattendu, Fortnite peut de nouveau approcher les utilisateurs iOS et iPadOS, mais sans la visibilité qu'apporte l'App Store. L'avantage, c'est qu'Epic Games n'aura plus à se soumettre aux règles de l'App Store ainsi qu'à la commission de 30% qui a été l'origine du conflit avec Apple.

On imagine toutefois que Microsoft a négocié une petite commission sur les transactions réalisées sur Fortnite via le Xbox Cloud Gaming, il est peu probable que celle-ci soit supérieure à celle d'Apple.



Télécharger le jeu gratuit Xbox