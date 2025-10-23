Palworld Mobile sortira bien en 2026 !

Krafton, l'éditeur du blockbuster PUBG et qui avait officiellement révélé le développement de Palworld Mobile, vient de dater son prochain jeu. Pour mémoire, la nouvelle adaptation mobile est le fruit d'une collaboration avec le créateur original Pocketpair. Pocketpair a concédé sa licence IP à KRAFTON pour cette extension mobile, le développement étant dirigé par l'équipe interne de KRAFTON, PUBG STUDIOS

Palworld bientôt sur mobile

Comme expliqué précédemment, Palworld Mobile conservera les mécaniques essentielles du jeu PC à succès : collecte et élevage de Pals, survie en monde ouvert et systèmes de crafting. Adapté pour nos écrans tactiles sur iPhone, iPad et Android, il inclut des contrôles intuitifs et de nouveaux modes de combat stratégiques exploitant les compétences uniques des Pals.

Palworld de Pocketpair a été lancé en accès anticipé sur Steam en janvier 2024, explosant à plus de 32 millions de joueurs dans le monde. Il est actuellement en accès anticipé, avec une mise à jour Halloween gratuite (v0.6.8) qui sort aujourd'hui, le 23 octobre, incluant un nouveau costume pour le boss Zoe et le mystérieux « Depresso kigurumi ». C'est la première d'une série de surprises prévues pour 2025, en vue du lancement complet de la Version 1.0 en 2026.

Date de sortie

Les fans pourront essayer Palworld Mobile pour la première fois au G-STAR 2025 à Busan, en Corée, du 13 au 16 novembre 2025, avec une démo jouable disponible dans la foulée, assure l'éditeur. La sortie mondiale est calée à 2026, sans date précise pour le moment.



Malgré tout, il faut garder en tête que Pocketpair doit faire face à une bataille juridique avec Nintendo et The Pokémon Company, qui l'accusent de similitudes entre certaines créatures de Palworld et les célèbres Pokémon, notamment au niveau du système de capture rappelant les Pokéballs. L'affaire avait d'ailleurs retardé la sortie du jeu sur PS5 au Japon, alors qu'il était déjà disponible sur Xbox et PC via Steam depuis un moment.



Qui attend Palworld parmi vous ? Rappelons que Miraibo Go arrive très prochainement sur mobile, une sorte d'hommage à Palworld. Ou un clone, selon les points de vue.