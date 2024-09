Teeny Tiny Trains ajoute 30 niveaux et la possibilité de diviser les trains

Le studio Short Circuit vient de dévoiler une nouvelle mise à jour pour Teeny Tiny Trains, apportant un tout nouvel univers à explorer et une mécanique inédite qui promet de relancer l'intérêt de ce jeu de construction ferroviaire sur iOS et Android. Le "Chapitre 7" introduit notamment le Porche Familial, un lieu paisible idéal pour vivre sa passion des chemins de fer.

Teeny Tiny Trains se met à jour

Si vous n'avez encore jamais joué à Teeny Tiny Trains, il faut placer intelligemment les rails sur le plateau afin de diriger vos petits trains d'une station à l'autre. À partir de simples segments de voie, chaque niveau introduit des défis distincts qui testeront à la fois votre logique et vos compétences en gestion ferroviaire.



La mise à jour du "Chapitre 7" vous permettra de développer vos compétences dans les niveaux de maîtrise du Porche Familial, tout en testant la nouvelle mécanique du séparateur. Ce système vous offre la possibilité de faire diviser un train en deux, ce qui peut tout changer selon le contexte. On parle de 30 défis supplémentaires et 5 nouveaux niveaux de maîtrise.

En plus de cela, vous pourrez ajouter à votre collection la toute dernière création de train faite maison par Timmy, ainsi qu’un nouveau mode intitulé Traincade, où vous devrez collecter des disques sur votre trajet depuis cet été.

Regardez la vidéo de lancement publiée en avril dernier, au moment de la sortie du jeu :

Notre avis sur Teeny Tiny Trains

En termes de graphisme, Teeny Tiny Trains ne casse pas la baraque, mais offre une atmosphère chaleureuse dont le style nous rappelle des jeux comme Hitman Go. C'est simple et, de fait, ça fonctionne bien sur tous les appareils compatibles.



Le gameplay propose des défis stimulants avec une variété d'obstacles, ce qui plaira aux joueurs qui aiment planifier méticuleusement la voie ferrée parfaite. Le jeu s'étend sur plusieurs chapitres avec des dizaines de niveaux, et comprend également un éditeur de niveau, qui ajoute à la durée de vie. Seul petit bémol, les commandes gestuelles sont parfois capricieuses.



Les amateurs de casse-têtes et / ou les ferrovipathes n'ont aucune raison de ne pas l'essayer.

Télécharger le jeu

Si l’aventure vous tente, vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant sur l’App Store ou Google Play. Le jeu est gratuit avec des achats intégrés pour débloquer tous les niveaux. L'achat coûte 6,99 €.

Télécharger le jeu gratuit Teeny Tiny Trains