🔥 Bungie lance Destiny: Rising sur iOS et Android !

NetEase Games, sous licence de Bungie, a lancé Destiny: Rising, un nouveau jeu de tir RPG de science-fiction gratuit, désormais disponible sur iOS et Android. Marquant les débuts de la franchise Destiny sur mobile, le jeu transporte les joueurs dans une chronologie alternative située après l’Âge Sombre, mêlant des expériences classiques de la saga à des mécaniques innovantes adaptées au mobile. Et pour l'avoir testé durant une bonne heure, c'est un vrai HIT !



Avec plus de 10 millions de pré-inscriptions avant le lancement, le jeu a déjà suscité un engouement considérable. Et encore une fois, vous êtes les premiers au courant sur iSoft !

Découvrez Destiny: Rising

Mobile oblige, la formule de Destiny: Rising s’éloigne quelque peu des racines RPG axées sur la personnalisation de ses prédécesseurs, adoptant un modèle basé sur des héros. Ainsi, on peut peut choisir parmi des personnages emblématiques et nouveaux, chacun avec des histoires et des compétences uniques, pour explorer des recoins inédits de l’univers Destiny, comme la Faille de la Mer Rouge, où vous découvrirez les plans sinistres des Cabals et affronterez une malédiction qui hante Veridia.

Le titre propose un mélange de missions de campagne solo, de frappes coopératives à six joueurs, de modes PvP compétitifs et de contenus rejouables inédits. Le multijoueur est au cœur de l’expérience, avec des fonctionnalités telles que la création de clans, des modes de groupe et des espaces partagés personnalisables, permettant aux joueurs de s’allier ou de s’affronter dans des batailles épiques. Un événement de promotion croisée, “Bear the Light”, lie Destiny: Rising à Destiny 2, permettant aux joueurs de gagner un emblème exclusif utilisable dans les deux jeux.



Pour une expérience optimisée, Destiny: Rising prend en charge les manettes, dont l'excellente Backbone avec visée gyroscopique qui nous a permis de bien progresser dès le départ, offrant une sensation proche de celle d’une console, comparable à jouer sur Nintendo Switch ou Steam Deck.



D'ailleurs, le jeu fonctionne à 60 FPS, et même jusqu’à 90 FPS sur les derniers iPhone Pro, garantissant un gameplay très fluide. Attention, l'iPhone chauffe vite, pensez à enlever la coque ou privilégiez l'iPad si vous en avez un.

Notre avis

Clairement, Destiny: Rising nous a déjà conquis, avec un savant mélange entre éléments familiers et innovations pensées pour le mobile, faisant du premier jeu mobile un titre indispensable sur App Store et Play Store.

Bien que ce jeu soit un gacha, il offre une grande générosité en termes de gains de monnaies de tirage, avec de nombreuses quêtes à accomplir pour en gagner.

Destiny Rising propose également de nombreuses activités en plus des activités principales, comme les duels de cartes, la pêche et même la SRL (Sparrow Racing League).



La note 4,5 / 5



Un spin-off e qualité qui remet la franchise sous les projecteurs. Téléchargez-le dès maintenant sur iOS ou Android et affrontez votre destin !

Télécharger le jeu gratuit Destiny: Rising