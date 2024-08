Notre avis sur Star Wars: Hunters avant sa sortie mondiale

Non, il n'a pas été annulé. Annoncé par Zynga en février 2021, Star Wars Hunters a été rapidement repoussé à 2022, avant de disparaître des radars. Ce jeu de tir par équipe en arène (MOBA) qui prend la forme d'une sorte de jeu télévisé. Tout un programme.

Découvrez Star Wars: Hunters

Licence Star Wars oblige, vous pourrez choisir parmi un casting de personnages originaux tirés de l'univers de la guerre des étoiles avant de vous affronter dans certains des lieux les plus célèbres de la Galaxie.

La réalisation semble excellente, offrant une immersion dans la plus célèbre des sagas cinématographiques. Pour les fans, il faut savoir que le jeu se déroule après Le Retour du Jedi et avant Le Réveil de la Force.

Sur les braises de la Guerre civile galactique s'allument les premières étincelles de l'Arène, qui offrent à de nouveaux héros l'occasion de briller dans toute la galaxie. Depuis la Bordure Extérieure, sur la planète Vespaara et retransmis par Holonet ; les combats et récits de légende qui ont façonné l'histoire de la galaxie sont incarnés par des champions en mal de gloire dans un nouveau spectacle de gladiateur pour divertir des foules avides de sensations.



L'Arène rassemble des Chasseurs uniques et inconnus, venus de toute la galaxie Star Wars. Ces personnages hors du commun au passé aussi riche que mystérieux sont dotés de capacités proprement étonnantes.

Si le communiqué de Zynga ne dévoile qu'une date de sortie, cela a le bon goût de rassurer les joueurs qui pensaient "Hunters" mis à la poubelle. Cochez la case du 4 juin prochain, bien qu'on aurait préféré un lancement le 4 mai, jour de la Journée de la Guerre des étoiles.

Notre avis sur Star Wars Hunters

Comme tous les jeux de tir de la même trempe, Star Wars : Hunters propose un large éventail de personnages uniques à incarner, mais avec ici l'inimitable univers Star Wars. De l'ex-Storm Trooper Sentinel au droïde manieur de sabre laser J-3DI, vous avez de quoi faire.



Côté gameplay, selon le personnage choisi, on retrouvera les archétypes du genre, comme le soldat 76 d'Overwatch ou le tank brutal Reinhart. Sauf que les rounds sont plus rapides que les concurrents cités. Une bonne idée pour les plateformes mobiles, bien qu'on puisse être quelque peu frustrés par moment. Le côté tactique est renforcé par la nécessité que chaque joueur se positionne bien sur la carte afin d'exploiter l'entièreté de ses capacités.



Une chose à savoir est que l'attaque automatique est activée par défaut au démarrage du jeu, ce qui mérite d'être supprimé à la première partie, vous verrez. Sans cela, le plaisir de retrouver Tatooine, Hoth et Endor sera gâché.

Voici un peu de gameplay :

Le design des perso et des niveaux est une petite merveille, en parfaite adéquation avec la myriade de capacités dont chaque personnage est équipé. L'ensemble est beau et fluide, avec une réactivité de haut vol. C'est tout ce qu'on demande à un MOBA !



Dans l'ensemble, Star Wars : Hunters est un bon TPS, même en bêta, surtout pour les fans de longue date.

Télécharger Star Wars Hunters

Star Wars Hunters est donc très prometteur, certains parlant d'un Overwatch sur mobile. En attendant, vous pouvez vous préinscrire sur l'App Store pour obtenir des récompenses et autres. Star Wars Hunters arrivera bientôt sur iOS, Android et Switch !



PS : en France, on peut déjà y jouer, alors n'hésitez pas !

Télécharger le jeu gratuit Star Wars: Hunters™