Plants vs Zombies 3 est de retour en soft-launch avant sa sortie mondiale

Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. Annoncé de longue date (2018 en l'occurrence), Plants vs Zombies 3 s'affiche sur l'App Store. Disponible dans certains pays dont l'Australie et le Royaume-Uni, PvZ 3 est également en précommande ailleurs, avec une date de sortie pour la fin de l'année. Pour la petite histoire, Plants Vs Zombies 3 avait déjà été en soft-launch en... 2020 !

Un premier aperçu de Plants vs. Zombies 3

Sans crier gare, EA et le studio PoCap ont annoncé que "Plants vs Zombies 3 : Welcome to Zomburbia" est disponible en soft launch dans certaines régions dans une version presque finale. Commençons par regarder le trailer vidéo :

Plants vs Zombies 3 reprend évidemment la recette originelle du jeu de stratégie en temps réel bien connu des fans et y ajoute des éléments de puzzle et d'aventure, de nouvelles plantes, de nouveaux environnements, un nouveau scénario et bien plus encore. En plus des joutes habituelles, Plants vs Zombies 3 : Welcome to Zomburbia proposera une narration épisodique qui se déroulera quartier par quartier. Le lancement en douceur actuellement disponible permet à EA de recueillir les commentaires des joueurs afin d'améliorer le jeu en vue de sa sortie finale.

Plants vs Zombies™ est de retour dans une toute nouvelle aventure qui mettra à l'épreuve vos talents de défenseur des zombies ! Rempli de plantes et de zombies nouveaux et anciens avec le combat PvZ que vous avez appris à connaître et à aimer. C'est le PvZ le plus sauvage à ce jour qui vous fera reconstruire Neighborville tout en combattant les zombies les plus loufoques à ce jour.

Alors que le Dr Zomboss est de retour et a transformé Neighborville en un paradis pour zombies, vous incarnez Dave et son équipe de héros dans une histoire plus folle que jamais. Votre objectif est de libérer les autres citoyens en combattant la horde de zombies et en reconstruisant Neighborville à votre façon.



La version de lancement de Plants vs Zombies 3 : Welcome to Zomburbia est disponible dès maintenant au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie et aux Philippines. La date de sortie mondiale de Plants vs Zombies 3 : Welcome to Zomburbia est prévue pour la fin de l'année. EA a confirmé que Plantes contre Zombies 3 : Bienvenue à Zomburbia proposera comme prévu des achats optionnels dans l'application. L'annonce mentionne le combat classique du premier jeu mobile avec de nouveaux éléments de puzzle et d'aventure.



Télécharger le jeu gratuit Plants vs. Zombies 3