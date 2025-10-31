Racing Master s'offre un lancement dans certains pays !

Après des années de bêtas intenses, lancées en 2021, NetEase Games, en partenariat avec les légendes de la simulation de course Codemasters, a enfin levé le voile sur Racing Master. Ce jeu de course mobile à la plastique saisissante débarque désormais sur iOS et Android, avec un lancement en Amérique du Sud et dans quelques pays asiatiques comme les Philippines.

Racing Master entre sur la piste

Alors que Racing Master avait récolté plus de deux millions de préinscriptions, promettant un lancement explosif, NetEase a mis les petits plats dans les grands en faisant appel à l'élite brésilienne de la course automobile : le champion des 500 Miles d'Indianapolis, Tony Kanaan, et le commentateur emblématique Téo José se sont associés à la star de Twitch IGÃO PLAY.



Dans la foulée, la saison 5 passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle vague de bolides à couper le souffle. En tête d'affiche : l'Aston Martin Valhalla Concept '19 (Groupe Voitures Extrêmes), la performante Alfa Romeo 4C Spider (Type 960) '15 (Groupe Voitures de Sport) et la redoutable Lamborghini Diablo SV '98 (Groupe Voitures Standard). Parallèlement, l'Auto Expo ravive la fièvre JDM avec une exposition éphémère de voitures du passé : la Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) '85 du roi du drift, la Honda NSX-R '92 à la précision chirurgicale et la Nissan Silvia Spec-R (S15) '99 turbocompressée. Ces icônes des années 80 et 90 sont prêtes à faire revivre leurs heures de gloire sur votre écran. Circuits, technologies et un garage rempli de légendes : foncez jusqu'au 26 novembre pour obtenir gratuitement deux voitures de légende : la Lamborghini Aventador SVJ '19, véritable bête de course, et la Toyota AE86 '85, devenue culte.



Dominez des circuits inspirés de légendes telles que l'Indianapolis Motor Speedway et le Red Bull Ring en Autriche, ou sillonnez des paysages urbains vibrants évoquant les virages serrés de San Francisco, les gratte-ciel imposants de Chicago et le labyrinthe aquatique d'Amsterdam.

Les bêta-testeurs ont été conquis par la réalisation : la magie de l'Unreal Engine 5 offre des graphismes d'une fluidité et d'un réalisme exceptionnels, transformant chaque tour au coucher du soleil en un régal pour les yeux. Mais le véritable atout ? La physique ultra-précise de Codemasters : dérapages, virages et accélérations d'un réalisme saisissant vous donnent l'impression d'être aux commandes d'une véritable voiture, avec des sensations qui se rapprochent d'un Gran Turismo ou d'un Forza. Et le garage ? C'est le paradis des hypercars avec plus de 100 bolides sous licence officielle Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Koenigsegg et bien d'autres, chacun reproduit avec un niveau de détail exceptionnel qui capture toute sa puissance.



Reste le Star Squad Camp, un mode destiné aux influenceurs pour se mettre en avant et espérer accrocher une partie des 100 millions de crédits virtuels mis en jeu.



Une très bonne surprise qu'il faudra désormais suivre de près, notamment lors de sa sortie mondiale, encore non datée. Attention toutefois, le jeu comporte quelques achats intégrés sur iOS et Android, notamment un pass.

Télécharger le jeu gratuit Racing Master