Sorties jeux : How We Know Were Alive, Vlobs, Settlement Survival et Ace Racer

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement How We Know Were Alive, Vlobs, Settlement Survival et Ace Racer.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

How We Know Were Alive (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 422 Mo, iOS 13.0, Motvind Studios) Bienvenue à Härunga, une petite ville industrielle située dans la "bible belt" du centre-nord de la Suède. Vous incarnez Sara, une écrivaine en herbe qui, après avoir été absente pendant 10 ans, revient chez elle pour enquêter sur le destin tragique de sa meilleure amie, dont elle est séparée. Les jours raccourcissent rapidement dans cette région du nord, et la pluie ne semble jamais s'arrêter...



Conçu avec amour et richement animé, ce jeu rétro explore l'atmosphère mélancolique d'une petite ville que le temps semble avoir oubliée. Rencontrez de vieux amis et ennemis et élucidez le mystère de ce qui s'est passé après que votre amitié se soit tragiquement effondrée.



Comme dans la vie, ce que vous dites aura un impact caché sur les choses et tout n'est pas forcément ce qu'il semble être. Qui dit la vérité et pouvez-vous faire la différence ? Le coup de coeur de la semaine avec son style à la "Another World" mais modernisé grâce à des effets de lumières magnifiques ! Télécharger How We Know Were Alive à 3,49 €





Vlobs (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 82 Mo, iOS 16.0, Lost Minds) Vlobs est un jeu de puzzle décontracté et relaxant dans lequel vous construisez des groupes de blobs colorés (vlobs) qui se connectent les uns aux autres de manière spécifique. Comprenez les mécanismes et voyez jusqu'où vous pouvez aller avant de remplir le tableau. Si vous allez assez loin, vous découvrirez de nouveaux mécanismes, des pouvoirs mystérieux et peut-être même un deuxième mode de jeu. C'est beau et intelligent, alors foncez ! Télécharger Vlobs à 3,49 €





Settlement Survival (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.33, 802 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) Settlement Survival est un jeu de construction de ville axé sur la gestion et la production. Dirigez votre peuple qui récupère des terres, sème des récoltes, chasse des bêtes, collecte des ressources, construit des bâtiments, échange des ressources précieuses et agrandit ses maisons. Leur succès est la clé de la prospérité de votre village. Votre population est l'élément central de la production et du développement, mais attention : des fléaux venus d'ailleurs, une population vieillissante ou des baby-boomers pourraient bouleverser votre société.



Un jeu superbe et ultra complet ! Télécharger Settlement Survival à 5,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

SudoQi (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 24 Mo, iOS 12.0, Logan Devillard) SudoQi est un jeu de Sudoku amusant et stimulant qui mettra à l'épreuve votre logique et vos compétences en matière de résolution de puzzles. Avec des puzzles Sudoku de tous les niveaux de difficulté, du débutant à l'expert, il y en a pour tous les goûts. Le jeu comprend différents modes pour une expérience de jeu plus diversifiée dont les modes "coups limités", "mathématiques" et "temps limité". Télécharger le jeu gratuit SudoQi





Left Turn Legend (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 309 Mo, iOS 12.0, Raymond Lin) Vous pensez être le meilleur pour tourner à gauche ? Le monde historique des courses sur circuit ovale vous attend dans Left Turn Legend. Collectionnez les stock-cars légendaires du passé et du présent, y compris les camions, les muscle cars et les voitures à roues ouvertes. Participez à des courses sur l'asphalte et la terre, ou prenez la tangente et conduisez dans le mauvais sens sur la piste ! Les courses de stock-cars américaines ont besoin de leur prochaine grande star, et c'est peut-être vous. Télécharger le jeu gratuit Left Turn Legend





Break Ultimate (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.51, 30 Mo, iOS 12.0, Pratap Rai) Break ultimate est un jeu de casse-briques unique en son genre, dans lequel vous faites tomber les blocs de couleur et ramassez les blocs morts.

Il y a un mélange de bonus qui augmentent, tirent, ajoutent des balles supplémentaires, zappent les blocs et bien d'autres choses encore pour vous aider à terminer les niveaux.

Il y a aussi des bonus qui ralentissent la pagaie/balle, rétrécissent la pagaie, la gravité, inversent les directions de la pagaie et bien d'autres encore, essayez de les éviter. Télécharger le jeu gratuit Break Ultimate





Production Chain Tycoon (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.08, 172 Mo, iOS 12.0, Robert Grzybek) Bienvenue dans Production Chain Tycoon, le jeu de simulation qui vous met dans le rôle d'un patron gérant son empire industriel. Dans ce jeu, vous devez utiliser des stratégies et des compétences de gestion soignées pour optimiser votre chaîne d'approvisionnement, augmenter l'efficacité de la production et devenir le magnat ultime.



Au début, commencez à produire des ressources essentielles telles que le bois et la pierre avec une ligne de production de base. Vous devez étendre et améliorer vos opérations et passer à des produits plus complexes tels que le béton ou le plastique. Vous devez gérer soigneusement vos ressources et votre logistique pour vous assurer que votre chaîne d'assemblage fonctionne correctement et efficacement, même à l'arrêt. Télécharger le jeu gratuit Production Chain Tycoon





Delete After Reading (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 335 Mo, iOS 11.0, Patrones y Escondites) Un livre à jouer ou un jeu à lire, Delete After Reading est une combinaison astucieuse d'un récit d'aventure et de jeux d'énigmes sur l'art de tromper son destin. Un format de récit original pour les détectives en fauteuil et les aficionados des salles d'évasion de tous âges.



Le pire jour de votre vie, vous trouvez un étrange appareil contenant un fichier nommé "Delete After Reading". Télécharger le jeu gratuit Delete After Reading





Highwater (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,9 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Seulement pour les abonnés Netflix. C'est la fin du monde et l'élite quitte la Terre pour Mars. Explorez un monde inondé, découvrez des îles et rencontrez des alliés. Parviendrez-vous à vous échapper ? Suite à une catastrophe climatique, la région submergée de Hightower est devenue une zone sûre entre deux territoires : la zone de guerre, une terre désertique dévastée, et Alphaville, une ville fortifiée entourée de murs derrière lesquels les super-riches se sont réfugiés. On raconte même qu'ils ont l'intention de fuir vers Mars. Incarnez un simple survivant et traversez un monde inondé en bateau : faites-vous des amis, combattez des Insurgés, volez des ressources pour survivre et enquêtez sur ces fameuses rumeurs. Télécharger le jeu gratuit Highwater





Alienated 2 (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.25, 124 Mo, iOS 11.0, Sebastian Gierlowski) Alienated 2 est un jeu de tir top-down de survie unique avec des éléments de RPG. Affrontez d'innombrables vagues d'infectés et remplissez de nombreux objectifs de mission. Chassez des monstres d'élite pour obtenir des armes et du butin rares. Affrontez des boss zombies monstrueux et recevez des butins épiques et uniques. Complétez des ensembles d'objets, améliorez votre équipement et distribuez vos statistiques pour créer d'innombrables constructions. Dans ce jeu de tir de haut en bas, vous serez confronté à des hordes incessantes de morts-vivants et la seule option pour survivre est de tous les tuer. Télécharger le jeu gratuit Alienated 2





Car Detailing Simulator 2022 (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v0.5.49, 711 Mo, iOS 11.0, Digital Melody) Vous voulez prendre soin de votre voiture sans passer des heures avec un tuyau, du savon et des serviettes ?



Car Detailing Simulator est un jeu virtuel qui vous permet de devenir un expert de l'esthétique dans votre propre garage. Choisissez l'un des 30 modèles de voiture et nettoyez-la de fond en comble. Polissez les pare-chocs, lavez la carrosserie, cirez la peinture - tout y est !



Le simulateur d'entretien automobile mettra à l'épreuve votre capacité à détailler ce qui compte le plus. De l'extérieur sale à l'habitacle capitonné, aucun détail n'est trop petit. Utilisez vos compétences pour créer votre meilleur travail et vous serez récompensé par de nouvelles voitures que vous pourrez garder pour vous ou vendre sur le marché. Télécharger le jeu gratuit Car Detailing Simulator 2022





Ace Racer (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v3.0.11, 2,6 Go, iOS 9.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Ace Racer est un jeu de course mobile qui présente des véhicules de pointe dotés de compétences ultimes. Découvrez diverses voitures réelles de constructeurs légendaires tels que Porsche et Nissan, ainsi que les créations de NetEase. Chaque véhicule possède une compétence ultime unique. Traversez les murs, transformez-vous en conduisant et dérivez à grande vitesse ! Appréciez chaque conduite et établissez vos propres règles ! Un jeu freemium assez déjanté, mais attention au modèle économique. Télécharger le jeu gratuit Ace Racer