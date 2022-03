Shiny Shoe annonce son jeu de cartes stratégique Monster Train sur mobile

Il y a 4 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Le studio Shiny Shoe a révélé ce week-end que Monster Train, un jeu de construction de deck stratégique, est en cours de développement sur mobile et vise une sortie mondiale. Le mois dernier, le développeur a annoncé qu'une adaptation spéciale était en préparation pour le marché chinois, mais il n'y avait aucune nouvelle à propos d'une expansion à l'international.

Un nouveau jeu prometteur à venir sur iOS et Android

Dans le dernier message publié sur la page Steam de Monster Train, Shiny Shoe a expliqué comment le jeu fonctionne sur le nouveau Steam Deck de Valve, mais a également mentionné que l'équipe se concentre sur l'adaptation mobile depuis un certain temps et que le développement est en cours pour un lancement mondial dans le courant de l'année. Monster Train est donc disponible sur la nouvelle console de Valve, sur Nintendo Switch, mais aussi sur xCloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate.



Si vous n'y avez pas encore joué, regardez le trailer de Monster Train ci-dessous :

L'annonce est malheureusement très avare en détail. À part le fait que les développeurs y travaillent activement, nous n'en saurons pas plus, ni sur le contenu, ni sur la date de sortie possible. Espérons que nous aurons bientôt des nouvelles car des jeux comme celui-ci brillent sur les portables. Si vous êtes curieux de découvrir Monster Train, il est donc déjà disponible sur Nintendo Switch ainsi que sur les plateformes Xbox et PC. Espérons que le portage soit soigné afin que toutes les interactions soient faciles sur écran tactile, notamment sur iPad où il devrait être très intéressant. Il faudra au moins un grand iPhone pour être suffisamment à l'aise et profiter de la très belle réalisation.