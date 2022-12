Test de Monster Train : montez dans le train de l'enfer !

Si les fans de rogue like ont certainement installé Monster Train depuis notre présentation en octobre dernier dans les sorties jeux, Monster Train a su conquérir d'autres types de joueurs.



L'idée de lancer une partie en sachant que le jeu va vous achever à un moment donné et qu'il faudra tout recommencer en rebute plus d'un, mais le portage mobile de Monster Train permet de mettre la main sur l'un des roguelikes les plus amusants de tous les temps. D'où notre test sur iPhone en cette fin d'année.

Notre avis sur Monster Train

Histoire

Tout commence commence par une jolie scène animée avec une voix off qui plante le décor de ce titre développé par Good Shepherd. L'enfer a gelé après que le ciel a réussi à éteindre le feu, et le dernier espoir de rallumer l'enfer est transporté dans un train appelé le Boneshaker. Le joueur est chargé de défendre cette dernière flamme contre les forces de l'Aile dorée tout en la transportant en enfer pour raviver le feu.



Regardez le trailer vidéo :

Un jeu de cartes

Monster Train est un deck builder, avec des cartes supplémentaires provenant d'une variété de sources à travers les runs, et pendant les batailles, elles seront recyclées sans fin. Bien que l'instinct vous pousse à accumuler les cartes, ici cela peut être préjudiciable car vous finirez par tirer plusieurs cartes inutiles à un tour et ne pourrez rien faire pour empêcher ce gros oiseau blindé de détruire vos monstres préférés. La capacité à savoir quand utiliser une carte et quand la laisser passer est essentielle, c'est le côté stratégique qui fait partie du succès de Monster Train.

Les combats

Le plus intéressant dans les joutes est que l'action se déroule sur trois étages, il y a donc beaucoup d'éléments à suivre, et de ressources clés à gérer. Chaque carte coûtera un certain nombre d'escarbilles à utiliser, et chacun des trois étages a également une limite de capacité, chaque monstre prenant un certain espace. Il s'agit de bien choisir un monstre encombrant et coûteux et ne rien avoir à un autre étage, ou répartir les forces.

Les clans

Pour commencer, les joueurs n'auront pas d'autre choix que d'investir le clan des Hellhorned et leur champion, le prince Hornbreaker. Il s'agit d'un bon point de départ, car le deck du clan offre un bon équilibre entre monstres et sorts, et permet de se frayer un chemin dans les batailles tout en apprenant les subtilités du jeu. En progressant, d'autres Clans se débloqueront avec leurs propres cartes et tactiques uniques.



Le clan de la Stygian Guard est plus orienté vers les sorts, car beaucoup de ses unités ont le statut Incant qui les renforce lorsqu'un sort est joué sur leur sol. D'un autre côté, si vous préférez les gros monstres dégoûtants et puissants, le clan Umbra dispose d'une mécanique Morsel qui nourrit ses créatures jusqu'à ce que vous infligiez 1000 points de dégâts par tour à chaque ennemi. Lorsque vous commencez une partie, il est également possible de choisir un clan secondaire, ce qui vous permet de construire un deck hybride à partir des deux pools et d'approfondir le côté stratégique de ce RPG.

La progression

Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau des clans, de nouvelles cartes et de nouveaux artefacts seront débloqués pour que vous puissiez les collecter à chaque tour, mais surtout, vous débloquerez un deuxième champion. Ces nouveaux personnages offrent une expérience très différente bien qu'ils puisent dans la même réserve de cartes. Les premières parties avec le champion Prince Briseur de Corne se concentreront sur le fait de submerger l'ennemi avec de la puissance pure, une tactique très amusante mais tout à fait basique.



Cependant, lorsque le deuxième champion, la reine Shartail, est débloqué, les choses deviennent plus intéressantes. En utilisant le même deck, le Hellhorned devient un deck de minions, car la Reine excelle à utiliser les personnages diablotins du deck et les sorts associés pour faire des dégâts à la place. C'est un changement énorme, et impressionnant que les développeurs aient réussi à rendre viable un jeu de cartes de clans avec deux personnages chacun. La quantité d'options disponibles pour créer des decks uniques est bluffante, et chaque champion dispose de trois voies d'amélioration distinctes pour encore plus de choix.

La map

Entre chaque bataille, les joueurs se verront présenter une carte à parcourir et l'un des deux itinéraires à emprunter, avec des événements spéciaux dispersés de part et d'autre. Il y a des endroits tels que des magasins pour acheter des artefacts puissants qui fournissent des améliorations permanentes, ou des forges qui permettent d'attacher des améliorations de statistiques aux monstres et aux sorts. Le choix de la route à emprunter aura un impact énorme sur le déroulement de la course. Et comme il s'agit d'un jeu premium, il n'y a pas de mauvaise surprise ou de besoin de payer après l'achat initial (sauf le DLC à 4,99 euros).

Conclusion

Comme vu sur PC, Monster Train place la barre très haut en matière de stratégie, dommage qu'il ait mis deux ans à arriver sur mobile. Le principe de base est simple, ce qui le rend accessible, mais rapidement, Monster Train devient captivant et amusant, notamment grâce aux trois niveaux de combat. Sans oublier la traduction en français.



Si vous aimez le genre et des titres comme Slay the Spire, alors foncez !

La note 4,5 / 5

Télécharger Monster Train à 9,99 €