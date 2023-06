Le jeu Bloons TD 6 version Netflix est disponible sur iOS et Android

Netflix ne chôme pas ces derniers temps avec un catalogue de plus en plus fourni en jeux pour iOS et Android. Nous avons eu droit à des portages de qualité de jeux indépendants étonnants, des jeux mobiles sur mesure, des jeux basés sur des licences de la plateforme de streaming, et bien plus encore comme certains classiques retirés des magasins d'applications et publiés sous la bannière Netflix Games.

Cette fois c'est Bloons TD6, le très populaire jeu de tower defense, qui vient d'être lancé sur Netflix sous le nom de Bloons TD6 Netflix Edition.

Bloons TD 6 revient grâce à Netflix

Bloons TD6 Netflix Edition est la troisième version de Bloons TD6 disponible sur iOS. Il existe une version classique et une version "+" sur Apple Arcade. Il est étrange qu'Apple accepte ces sortes de clones, mais les joueurs abonnés à Netflix sont certainement contents. Regardez la bande-annonce de Bloons TD6 Netflix Edition ci-dessous :

Dans Bloons TD6, les tours sont envahies par un flot incessant de ballons colorés qu'il faut bien évidemment éclater pour se protéger. L'un des meilleurs Tower Defense offre une belle progression, avec de nouvelles capacités et mécaniques de jeu à découvrir au fur et à mesure.



Découvrez des tourelles et des héros épiques :

Renforcez plus de 20 tours redoutables, chacune ayant trois voies d'amélioration et des capacités uniques à activer.

Exploitez la puissance incroyable des nouvelles améliorations Paragon, notamment contre les boss Bloons.

Choisissez parmi plus d'une douzaine de héros avec des améliorations spécifiques, des capacités spéciales, ainsi que des apparences et des voix à débloquer.

Profitez des nouvelles fonctionnalités :

Jouez n'importe où : le mode solo hors ligne fonctionne même sans Wi-Fi !

Pouvoirs et Insta Monkey : récupérez ces éléments en jouant, en participant à des événements et en accomplissant des succès. Collectionnez-les et utilisez-les pour augmenter votre puissance de frappe en cas de besoin.

Avec plus de 60 cartes conçues par nos soins, chaque partie représente un défi tactique différent.

Plus de 100 méta-améliorations vous donneront la puissance de feu nécessaire pour affronter les cartes difficiles et les niveaux les plus élevés des parties sans fin.

Coopération à 4 joueurs : jouez avec jusqu'à 3 autres joueurs dans des parties publiques ou privées sur toutes les cartes et dans tous les modes.

Événements de boss : affrontez de redoutables boss Bloons qui mettront vos défenses à l'épreuve !

Odyssées : participez à une série de cartes avec des thèmes, des règles et des récompenses spécifiques !

Vous pouvez télécharger Bloons TD6 Netflix Edition sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu est gratuit tant que vous disposez d'un abonnement Netflix actif. Rappelons que le géant de la vidéo bloque désormais le partage de compte.

Télécharger le jeu gratuit Bloons TD 6 Netflix