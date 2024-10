L'aventure Lonesome Village apporte ses casse-têtes sur iOS

Après le portage mobile du jeu A Tiny Sticker Tale, le studio Ogre Pixel en fait maintenant de même avec son très mignon puzzle d'aventure Lonesome Village. Lancé à l'origine sur PC, Switch et Xbox en novembre 2022, Lonesome Village a été comparé aux premiers jeux The Legend of Zelda avec sa perspective descendante et ses donjons remplis d'énigmes à traverser. La différence majeur avec la licence porté par le héros Link, c'est qu'il n'y a pas de combat à proprement parler, et que l'exploration des donjons est mélangé à des éléments de simulation de vie alors que vous travaillez à libérer les villageois d'une tour mystérieuse et à reconstruire la ville dans laquelle vous vivez tous.

Découvrez l'excellent Lonesome Village

Voici comment le studio présente son titre :

Lonesome Village est une ville confortable et calme qui a du mal à revenir à la vie après qu'une étrange calamité a mis fin à sa paix.



Bénéficiez le rôle de Wes, Coyote et aide à restaurer la vie et l'espoir des gens dans ce simulateur de vie plein de puzzles, d'aventure et de secrets!

Vous l'aurez compris, Lonesome Village est un mélange de Stardew Valley et de Zelda, sans les combats. C'est encore plus frappant avec bande-annonce :

Lonesome Village est un jeu extrêmement attachant qui combine un style artistique enfantin avec un monde riche en mystères et aventures, où résoudre des énigmes permet d'accéder et de progresser sans pression. Le jeu invite les joueurs à se lier d'amitié avec des personnages charismatiques, sauver les villageois prisonniers de la tour, et à participer à des activités variées telles que l'agriculture, la pêche, et la chasse au trésor pour revitaliser le village. En plus de l'exploration et des puzzles, il y a tout un pan pour personnaliser sa maison et ses terres, contribuant ainsi à la renaissance de Lonesome Village à travers des quêtes et des missions secondaires non négligeables.

Télécharger Lonesome Village

Actuellement en précommande, Lonesome Village est disponible sur d'autres plateformes depuis un certain temps déjà, avec un joli succès. Comme A Tiny Sticker Tale, ce n'est pas un jeu très long, mais parfait pour les mobiles.



Un joli titre à découvrir dès le 11 avril sur App Store.

