iOS 17.4 : les concurrents de Safari se plaignent encore malgré le changement

Avec iOS 17.4, Apple est désormais obligé par l'Union européenne de vous demander quel navigateur internet vous souhaitez par défaut sur votre iPhone. Si ce changement a permis de considérablement booster l'utilisation de navigateurs tiers, certaines entreprises qui proposent des navigateurs ne sont toujours pas satisfaites de l'approche d'Apple qui a pourtant fait un grand effort dans sa politique.

L'écran qui vous demande de choisir le navigateur que vous voulez est au cœur des critiques

Dans un effort pour se conformer à la législation européenne sur les marchés numériques, Apple a introduit avec iOS 17.4 un changement majeur : un écran de sélection permettant aux utilisateurs européens de choisir leur navigateur internet par défaut lors du lancement de Safari. Cette modification visait à ouvrir le marché à plus de concurrence en donnant aux utilisateurs la liberté de sélectionner leur navigateur préféré directement sur leurs iPhone.



Suite à cette mise à jour, les navigateurs tiers ont vu une hausse impressionnante de leurs installations, cela confirme que les utilisateurs sont prêts à explorer et à adopter des alternatives à Safari lorsque ceux-ci sont plus visibles et facilement accessibles. On ne peut le nier, la Commission européenne avait raison sur ce point, il y avait sur iOS une concurrence peu équitable qui "étouffait" l'utilisation d'autres navigateurs internet.

Parmi les bénéficiaires de cette nouvelle politique, le navigateur Aloha se distingue particulièrement de ses concurrents, il a enregistré une augmentation de 250 % de son nombre d'utilisateurs en mars. Cette croissance a été remarquée dans plusieurs pays européens dont la France, l'Espagne, la Pologne ou encore l'Italie.

Apple a fixé des règles pour être affiché dans la liste des navigateurs par défaut

Pour figurer sur l'écran de choix que vous voyez ci-dessus, les navigateurs doivent répondre à un critère précis : avoir été téléchargés au moins 5 000 fois par des utilisateurs d'iPhone dans les 27 pays de l'UE durant l'année précédente. Ce seuil garantit que seules les applications suffisamment populaires sont présentées aux utilisateurs, cela contribue à maintenir une certaine qualité dans les options offertes ainsi qu'une quantité de choix raisonnable, car s'il y a 50 navigateurs, l'utilisateur risque de se perdre.



Cependant, malgré ces avancées (qui il faut l'avouer sont historiques chez Apple), des fabricants de navigateurs tiers tels que Mozilla, Vivaldi et Ecosia ont exprimé des réserves. Leurs critiques portent principalement sur le design de l'écran de choix, qu'ils jugent peu avantageux et potentiellement défavorisant pour certains navigateurs. Ils soulignent que, bien que les changements soient positifs, la mise en place laisse à désirer.



Jon Stephenson von Tetzchner, PDG de Vivaldi, a déclaré auprès de Reuters :

Le processus est tellement compliqué qu'il est plus facile pour (les utilisateurs) de choisir Safari ou potentiellement un autre nom connu

Face à ces critiques, la Commission européenne a pris les choses en main en lançant une enquête sur le design de l'écran de choix d'Apple. Cette démarche, réalisée en collaboration avec les entreprises de navigateurs, vise à déterminer si l'approche d'Apple respecte réellement les exigences de la législation et favorise une concurrence équitable. Le résultat de cette enquête pourrait pousser Apple à effectuer des ajustements supplémentaires dans de futures mises à jour d'iOS.



Via