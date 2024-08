Apple refuse catégoriquement Bing sur Safari malgré les offres de Microsoft

1 com

Lors du récent procès antitrust contre Google, des révélations surprenantes ont émergé sur les coulisses des négociations entre Apple et Microsoft concernant le moteur de recherche par défaut de Safari. Malgré des propositions plus que généreuses de la part de Microsoft pour propulser Bing, Apple a opposé un refus catégorique et sans appel. Décryptage des raisons qui expliquent cette fin de non-recevoir.

La qualité de de Bing en deçà des attentes d'Apple

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, n'y est pas allé par quatre chemins. Pour lui, Bing est tout bonnement "inférieur" à Google Search en termes de pertinence des résultats pour les utilisateurs. Une étude interne menée par Apple en 2021 a d'ailleurs confirmé la suprématie de Google sur quasiment tous les critères, à l'exception de l'interface sur ordinateur.

Mais le principal point d'achoppement semble être la capacité de Bing à générer des revenus publicitaires suffisants pour Apple. Même avec une offre de reversement de 100% des revenus, Eddy Cue n'est pas convaincu. Il juge les performances de monétisation publicitaire de Bing "horribles" en comparaison du deal extrêmement lucratif que Apple a conclu avec Google. Ce dernier a versé environ 20 milliards de dollars en 2022 pour sa place de choix sur Safari.

Un partenariat en or avec Google difficile à remettre en cause

Rompre l'accord avec Google au profit de Microsoft ferait perdre des revenus considérables à Apple selon son CEO Tim Cook. Pour rappel, Mountain View verserait plus de 20 milliards de dollars par an à Apple pour demeurer le moteur de recherche par défaut de Safari. Les équipes de Google ont d'ailleurs calculé que Microsoft devrait payer 122% des revenus de Bing uniquement pour égaler son offre actuelle à Apple. Un sacrifice difficilement envisageable.

Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi la force de la marque Google qui rend ce partenariat si précieux aux yeux d'Apple. "C'est un excellent produit pour nos clients et nous voulons qu'ils sachent qu'ils ont accès au meilleur moteur de recherche", martèle Eddy Cue. S'associer à Bing, bien moins populaire que Google, risquerait de décevoir les utilisateurs exigeants des produits Apple. Enfin, l'expertise publicitaire inégalée de Google sécurise sur le long terme les revenus d'Apple, qui considère ce deal comme "l'option la plus sûre". Seul un problème majeur avec Google pourrait à l'avenir faire vaciller ce partenariat gagnant-gagnant.

Malgré les espoirs de Microsoft de profiter de l'essor de l'IA générative avec le nouveau Bing pour rebattre les cartes, le juge en charge de l'affaire estime que cette technologie ne bouleversera pas le marché de la recherche "dans un avenir proche". Google peut donc voir venir sereinement, conforté par la confiance indéfectible que lui porte Apple. Les ambitions de Bing sur Safari semblent définitivement enterrées.



Source